ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα

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Στο τέλος του μήνα προγραμματίζεται η επόμενη πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, με χιλιάδες δικαιούχους να αναμένουν την καταβολή των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής έχει οριστεί για την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα μέσω των ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή από την Πέμπτη 30 Ιουλίου, μετά τις 17:00.
Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ
Ποια επιδόματα θα πληρωθούν:
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Ευάλωτοι οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας