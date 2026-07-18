ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα

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Στο τέλος του μήνα προγραμματίζεται η επόμενη πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, με χιλιάδες δικαιούχους να αναμένουν την καταβολή των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής έχει οριστεί για την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα μέσω των ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή από την Πέμπτη 30 Ιουλίου, μετά τις 17:00.

Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ποια επιδόματα θα πληρωθούν: