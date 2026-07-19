Delivery: Την Κυριακή η στάση εργασίας των διανομέων – «Πιάνει» και τον τελικό του Μουντιάλ

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Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα, από τις 19:00 έως τα μεσάνυχτα («πιάνει» και τον τελικό του Μουντιάλ) , τα σωματεία εργαζομένων της efood και της Wolt στην Περιφέρεια Αττικής.

Όπως αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους, τα σωματεία διεκδικούν, μεταξύ άλλων, σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα, καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Στάση εργασίας και σε άλλες περιοχές

Το σωματείο εργαζόμενων της efood, σε σχετική ανακοίνωσή του, σημειώνει:

«Ο αγώνας μας απλώνεται σε όλη την Ελλάδα!

Την Κυριακή 19/7 την ώρα του τελικού του μουντιάλ κάνουμε στάση εργασίας από τις 19:00 εώς τις 00:00 σε

Αττική

Θεσσαλονίκη

Λάρισα

Βόλος

Μεσσηνία

Βγάζουμε κόκκινη κάρτα:

στις μειώσεις αμοιβών

στους παράνομους εργολάβους

στην ενταντικοποίηση

στην άρνηση υπογραφή συλλογικής σύμβασης

ΔΕΝ παίζουμε με τα δικαιώματα μας.

Απαιτούμε:

Άμεση κατάργηση του εργολαβικού μοντέλου

Πρόσληψη των διανομέων απευθείας από την efood

Αυξήσεις στις αμοιβές των freelancers

Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα

Επίδομα ατυχήματος/ασθενείας σε όλους τους διανομείς και δωρέαν παροχή μέσων αυτοπροστασίας (κράνος κοκ)

Μετατροπή των freelancer που το επιθυμούν σε μισθωτούς

Συλλογική Σύμβαση για όλες τις ειδικότητες.

Έχουμε δίκιο και θα νικήσουμε ενωμένοι».

Η αφίσα για τη στάση εργασίας «στον τελικό του Μουντιάλ»

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διανομείς κινητοποιούνται μόλις τέσσερις ημέρες μετά την είδηση του θανάτου 20χρονου συναδέλφου τους στην Αγία Παρασκευή.

«Άλλος ένας συνάδελφος διανομέας, μόλις 20 ετών, έχασε τη ζωή του το ξημέρωμα της 15ης Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε γρήγορα δημοσιότητα, καθώς συνέβη κοντά στα κεντρικά της ΕΡΤ. Αν δεν υπήρχε αυτή η συγκυρία, πιθανότατα θα είχε περάσει απαρατήρητο όπως τα περισσότερα.

Δυστυχώς, τα εργατικά ατυχήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο, κάποια καταλήγουν σε δυστυχήματα, τα περισσότερα δεν γίνονται ποτέ γνωστά. Είναι βέβαιο πώς δεν καταγράφονται ως εργατικά ατυχήματα, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ουσιαστική ενημέρωση για τον πραγματικό αριθμό των τραυματισμών και των νεκρών», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.