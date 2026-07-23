Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Η Μενεξεδένια Πολιτεία» του Άγγελου Τερζάκη, VITA & BHMAgazino

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Την Κυριακή 26 Ιουλίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Το μυθιστόρημα του Άγγελου Τερζάκη «Η Μενεξεδένια Πολιτεία», το νέο τεύχος VITA, το «Μενού της Εβδομάδας» από την Αργυρώ και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Η Κλασική Βιβλιοθήκη της ελληνικής Λογοτεχνίας: «Η Μενεξεδένια Πολιτεία»

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Άγγελου Τερζάκη, «Η Μενεξεδένια Πολιτεία» είναι ένα μυθιστόρημα που αποτυπώνει με ξεχωριστή ευαισθησία και διεισδυτικότητα την Αθήνα μιας εποχής που αλλάζει. Με επίκεντρο την αθηναϊκή κοινωνία και τους ανθρώπους της, ο Τερζάκης συνθέτει μια ιστορία όπου η νοσταλγία για έναν κόσμο που απομακρύνεται συναντά τις αγωνίες και τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Η παλιά Αθήνα, με τη γοητεία, την αρχοντιά και την ειδυλλιακή της όψη, συνυπάρχει με ένα νέο αστικό τοπίο, μέσα στο οποίο οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται και οι ήρωες αναζητούν τη δική τους θέση.

Ο Μελέτης Μαλβής, η κόρη του Σοφία, ο ευαίσθητος Γιάννης Μαρούκης και οι υπόλοιποι χαρακτήρες του έργου αναδεικνύονται μέσα από τη διεισδυτική ματιά του συγγραφέα, που φωτίζει με ιδιαίτερη ψυχογραφική ακρίβεια τις προσωπικές τους διαδρομές, τις απώλειες, τις διαψεύσεις και τις εσωτερικές τους συγκρούσεις. Παράλληλα, η Αθήνα δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της αφήγησης, αλλά έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της. Η Πλάκα, το Δαφνί και το αθηναϊκό τοπίο ζωντανεύουν μέσα από χαρακτηριστικές σκηνές, που έχουν ξεχωρίσει και διατηρούν μέχρι σήμερα τη θέση τους στις σημαντικότερες σελίδες της νεοελληνικής πεζογραφίας.

VITA

Στο εξώφυλλο, η αγαπημένη Δανάη Μιχαλάκη φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το VITA και μιλά για τη νέα της τηλεοπτική πρόκληση, τη σειρά του MEGA «Δυο Μαύρα Πουκάμισα», αλλά και για τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή και την καθημερινότητά της η μητρότητα.

Στις σελίδες του περιοδικού, ειδικοί απαντούν σε επίκαιρα ερωτήματα που αφορούν την υγεία το καλοκαίρι: πώς προστατευόμαστε από τον καύσωνα, τι είναι απαραίτητο να έχουμε μαζί μας στις διακοπές και πώς φροντίζουμε το πεπτικό μας σύστημα; Παράλληλα, παρουσιάζεται το φαινόμενο του doorway effect, που επηρεάζει τη μνήμη μας, ενώ αναδεικνύεται και η σημασία της καλής στοματικής υγείας για τη συνολική ευεξία.

ΒΗΜΑGAZINO

Η Γαλάζια Οικονομία, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και η ανάγκη εξεύρεσης ενός νέου μοντέλου προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ένα νέο ολόκληρο οικοσύστημα είναι εδώ. Διαβάστε στο νέο τεύχος για τη διάσωση των ωκεανών που συνοδεύεται από άκρως εντυπωσιακές φωτογραφίες.