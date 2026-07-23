Πανελλαδικές 2026: Σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

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Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς σήμερα μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).