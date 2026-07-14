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Πανελλαδικές 2026: Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές

Ο πήχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων

Κοινωνία 14.07.2026, 06:15
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Πανελλαδικές 2026: Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές
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ης Δάφνης Δασκαλάκη Μουντάνου

Καθώς η κατάθεση των μηχανογραφικών βρίσκεται στο τέλος της, τα παιδιά πρέπει να οριστικοποιήσουν, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, το μηχανογραφικό τους και στη συνέχεια να απολαύσουν τις διακοπές τους. Τονίζουμε ότι όλες και όλοι πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους με βάση τις επιθυμίες τους, αγνοώντας κάθε πρόβλεψη (σαν να είχαν γράψει 20.000 μόρια). Παράλληλα, όμως, οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί/-ές στις βαθμολογικές περιοχές που είναι πιθανό να τους εξασφαλίσουν την επιτυχία σε μια συγκεκριμένη σχολή.

Μετά την ανακοίνωση των πραγματικών βάσεων θα μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον που επιθυμούν. Αρκεί να μην απογοητευτούν και να μην παραδοθούν σε ευκολίες. Οι εξετάσεις είναι μια δοκιμασία, αλλά δεν είναι ούτε η τελευταία ούτε τελεσίδικη. Στα 18 τους χρόνια τα παιδιά έχουν ορθάνοιχτους δρόμους μπροστά τους.

Από την άλλη πλευρά, είναι κατανοητή η αγωνία των υποψηφίων. Πρόκειται για μια αγωνία σεβαστή, που όμως απαιτεί νηφαλιότητα και μέτρο. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ορισμένα χαρακτηριστικά των επιδόσεων και, ίσως, μια τάση για τις βάσεις. Ωστόσο, τέτοιες προβλέψεις είναι πολύ επισφαλείς, διότι:

α) Βασίζονται στα στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων σε κάθε μάθημα. Αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται ότι οι ίδιοι μαθητές και οι ίδιες μαθήτριες έγραψαν και στα τέσσερα μαθήματα στην ίδια βαθμολογική περιοχή. Δεν δημοσιεύονται, αν και θα ήταν εφικτό, τα στατιστικά στοιχεία με τους μέσους όρους της βαθμολογίας που πέτυχαν οι υποψήφιοι/-ες

β) Η κλιμάκωση των μορίων δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτική, καθώς υπάρχουν οι συντελεστές βαρύτητας ανά σχολή και τμήμα, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο τοπίο.

Πώς διαμορφώθηκαν οι προβλέψεις

Η πρόβλεψη των βάσεων του 2026 βασίστηκε σε συνδυασμό ιστορικών και τρεχόντων δεδομένων και όχι σε απλή σύγκριση των ποσοστών υποψηφίων στην κάθε βαθμολογική κλίμακα. Αξιοποιήθηκαν οι πραγματικές βάσεις εισαγωγής των προηγούμενων ετών (2021-2025), οι πλήρεις κατανομές βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την περίοδο 2021-2026 με τα απόλυτα πλήθη και τα ποσοστά των υποψηφίων σε κάθε βαθμολογική περιοχή, οι μεταβολές στον αριθμό εισακτέων ανά τμήμα και οι συντελεστές βαρύτητας κάθε σχολής για τον υπολογισμό των μορίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις χρονιές 2021 και 2023, επειδή παρουσίασαν αυξημένες βάσεις σε μεγάλο αριθμό σχολών, αλλά με διαφορετική ένταση ανά επιστημονικό αντικείμενο. Οι χρονιές αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία αναφοράς για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των βάσεων όταν αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων με υψηλές επιδόσεις.

Κατά την εκτίμηση δεν θεωρήθηκε ότι οι ίδιοι υποψήφιοι πέτυχαν υψηλές επιδόσεις και στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα. Αντίθετα, ελήφθη υπόψη ότι τα μόρια προκύπτουν από διαφορετικούς συνδυασμούς βαθμών, οι οποίοι επηρεάζονται από τους συντελεστές βαρύτητας κάθε τμήματος.

Τέλος, οι προβλέψεις αποτελούν εκτιμήσεις της πιθανότερης τιμής της βάσης κάθε σχολής. Η τελική βάση επηρεάζεται και από παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, όπως οι πραγματικές προτιμήσεις των υποψηφίων κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Η ένδειξη ± δείχνει πρακτικό εύρος αβεβαιότητας. Η πρόβλεψη πρέπει να διαβάζεται ως πιθανότερη κεντρική τιμή μαζί με το εύρος αβεβαιότητας και όχι ως βέβαιη τελική βάση. Σχολές με ειδικά μαθήματα, στρατιωτικές/αστυνομικές και σχολές με αλλαγές θέσεων έχουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Αντίστοιχα είναι πρακτικά αδύνατη η ακριβής πρόβλεψη βάσεων σε σχολές που δέχονται μαθητές από περισσότερα πεδία, όπως π.χ. συμβαίνει με τη σχολή «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (ΟΠΑ)», την οποία μπορούν να δηλώσουν υποψήφιοι του 2ου και του 4ου Πεδίου.


Σύνοψη τάσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο

1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες)

Oι επιδόσεις – σε σύγκριση με το 2025 – είναι ελαφρά καλύτερες στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ελαφρά χειρότερες στα Αρχαία Ελληνικά, καλύτερες στην Ιστορία και ελαφρά καλύτερες στα Λατινικά. Οι βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών (Νομικές, Ψυχολογίες) αναμένεται να παρουσιάσουν σχετικά μικρές μεταβολές, καθώς η ζήτησή τους παραμένει διαχρονικά υψηλή. Η κατανομή των υψηλών βαθμολογιών είναι οριακά καλύτερη από το 2025, αλλά με μικρότερο πλήθος υποψηφίων. Στις υψηλόβαθμες σχολές οι βάσεις ίσως υποχωρήσουν λίγο, χωρίς όμως να εμφανίσουν σημαντικές διαφορές από αυτές του 2025. Οι σχολές μεσαίας βαθμολογικής ζώνης είναι πιθανότερο να εμφανίσουν μεγαλύτερες αυξομειώσεις, ανάλογα με την κατανομή των επιδόσεων και τις αλλαγές στον αριθμό εισακτέων.

2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Πολυτεχνικές Σχολές)

Οι κορυφαίες πολυτεχνικές σχολές (όπως του ΕΜΠ) εμφανίζουν ιστορικά σχετικά μικρή διακύμανση στις βάσεις τους. Οι μεταβολές εξαρτώνται κυρίως από το πλήθος των υποψηφίων που συγκεντρώνουν πολύ υψηλές επιδόσεις στα Μαθηματικά και τη Φυσική, καθώς και από τις μεταβολές στους εισακτέους. Οι σχολές της μεσαίας βαθμολογικής κλίμακας είναι πιο ευαίσθητες στις αλλαγές της κατανομής των μορίων. Στην κλίμακα 16-20, το 2026, οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι καλύτερες στη Νεοελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία, στη Χημεία και στα Μαθηματικά. Στη Φυσική, είναι θεαματικά καλύτερες από τις αντίστοιχες του 2025 και θα ανεβάσει αρκετούς μαθητές. Δεδομένου ότι δύσκολα οι ίδιοι υποψήφιοι αρίστευσαν και στα τέσσερα μαθήματα και ότι το απόλυτο πλήθος των υποψηφίων που έχουν στη Νεοελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία βαθμό >17 κυμαίνεται στα επίπεδα του 2025 και όχι του 2023, οι ΗΜΜΥ θα κινηθούν με ήπια άνοδο, ενώ οι Μηχανολόγοι, οι Χημικοί και οι Ναυπηγοί Μηχανικοί ενδέχεται να έχουν σχετικά μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τη βάση του 2025. Η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία όμως δεν επιτρέπει εύκολα να ξεπεραστούν τραγικά οι βάσεις του 2023 αφού φαίνεται να έχει διευρυνθεί η δεξαμενή των υποψηφίων με υψηλά αλλά όχι ακραία μόρια.

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)

Οι ιατρικές, οδοντιατρικές και οι υπόλοιπες σχολές υγείας παρουσιάζουν συνήθως τη μικρότερη μεταβλητότητα από χρονιά σε χρονιά, καθώς οι επιδόσεις διαχρονικά αγγίζουν το άριστα. Οι επιδόσεις των υποψηφίων στην κλίμακα 16-20 είναι πολύ καλύτερες στη Φυσική και στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Είναι χειρότερες στη Χημεία και αρκετά χειρότερες στη Βιολογία σε σύγκριση με το 2025. Οι σχολές υγείας θα κινηθούν ανοδικά, ηπιότερα όμως από του 2ου Πεδίου.

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομία και Πληροφορική)

Οι βάσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές της κατανομής των υψηλών βαθμολογιών και στις αλλαγές του αριθμού εισακτέων. Οι επιδόσεις των μαθητών/-τριών, στην κλίμακα 16-20, είναι αμυδρά καλύτερες στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και στα Μαθηματικά, παρόμοιες στην Πληροφορική, ενώ είναι πολύ χειρότερες στην Οικονομία. Και εδώ φαίνεται ότι θα υπάρξουν αυξομειώσεις σε σχέση με το 2025. Παρότι το πλήθος υποψηφίων αυξάνεται, η υψηλή βαθμολογική ζώνη υποχωρεί καθαρά. Η εικόνα αυτή δίνει πτωτική τάση, κυρίως σε σχολές που εξαρτώνται από υψηλές επιδόσεις στην Οικονομία. Οι σχολές πληροφορικής και οικονομικών ενδέχεται να παρουσιάσουν διαφορετική συμπεριφορά ακόμη και όταν ανήκουν στο ίδιο Επιστημονικό Πεδίο, λόγω διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας και διαφορετικής ζήτησης και επικάλυψης πεδίων προέλευσης.

*Η Δάφνη Δασκαλάκη Μουντάνου είναι ΠΕ85 χημικός μηχανικός

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