ΕΚΤ: Καλύτερους μισθούς, μικρότερες δαπάνες προβλέπουν οι καταναλωτές για τον επόμενο χρόνο

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Μεγαλύτερους μισθούς και μικρότερες δαπάνες εκτιμούν οι ευρωπαίοι καταναλωτές ότι θα έχουν τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΚΤ για τον Ιούνιο. Την ίδια στιγμή, οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη τους επόμενους 12 μήνες έγιναν λιγότερο αρνητικές, και το αναμενόμενο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε.

Οι προσδοκίες για την αύξηση των τιμών των κατοικιών τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν, ενώ οι προσδοκίες για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων σε 12 μήνες αυξήθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, στους επιμέρους δείκτες προέκυψαν τα εξής όσον αφορά τις προσδοκίες των καταναλωτών:

Πληθωρισμός

Τον Ιούνιο, ο μέσος ρυθμός του αντιλαμβανόμενου πληθωρισμού τους προηγούμενους 12 μήνες μειώθηκε στο 3,6%, από 4,0% τον Μάιο.

Οι διάμεσες προσδοκίες για τον πληθωρισμό τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν επίσης στο 3,0%, από 3,5%, όπως μειώθηκαν και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό τρία χρόνια μετά, οι οποίες υποχώρησαν στο 2,8%, από 2,9%. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό πέντε χρόνια μετά παρέμειναν αμετάβλητες στο 2,4%.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, αλλά παρέμεινε υψηλότερη από το επίπεδο που επικρατούσε πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι ερωτηθέντες σε χαμηλότερα εισοδηματικά πεμπτημόρια συνέχισαν να αναφέρουν, κατά μέσο όρο, υψηλότερες αντιλήψεις και προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε σύγκριση με εκείνους στα υψηλότερα εισοδηματικά πεμπτημόρια. Οι νεότεροι ερωτηθέντες (ηλικίας 18-34 ετών) συνέχισαν να αναφέρουν χαμηλότερες αντιλήψεις και προσδοκίες για τον πληθωρισμό από ό,τι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ερωτηθέντες (ηλικίας 35-54 και 55-70 ετών).

Εισόδημα και κατανάλωση

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για την αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκαν στο 1,1%, από 1,0% τον Μάιο.

Εν τω μεταξύ, η αντιλαμβανόμενη αύξηση των ονομαστικών δαπανών τους προηγούμενους 12 μήνες μειώθηκε στο 5,1%, από 5,4% τον Μάιο.

Η αναμενόμενη αύξηση των ονομαστικών δαπανών τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκε στο 3,6%, από 3,8% τον Μάιο, με τους ερωτηθέντες στα τρία χαμηλότερα εισοδηματικά πεμπτημόρια να αναμένουν ελαφρώς υψηλότερη αύξηση δαπανών από εκείνους στα δύο υψηλότερα πεμπτημόρια.

Οικονομική ανάπτυξη και αγορά εργασίας

Οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκαν στο -1,4%, από -1,7% τον Μάιο. Οι προσδοκίες για το ποσοστό ανεργίας 12 μήνες μετά μειώθηκαν στο 11,2%, από 11,3% τον Μάιο.

Όπως παρατηρήθηκε και τους προηγούμενους μήνες, τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα ανέμεναν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 12 μήνες μετά (13,8%), ενώ τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα ανέμεναν το χαμηλότερο ποσοστό (9,7%).

Οι καταναλωτές συνέχισαν να αναμένουν ότι το μελλοντικό ποσοστό ανεργίας θα είναι μόνο ελαφρώς υψηλότερο από το αντιλαμβανόμενο τρέχον ποσοστό ανεργίας (10,7%), υποδηλώνοντας ευρέως σταθερές προοπτικές για την αγορά εργασίας.

Στέγαση και πρόσβαση σε πιστώσεις

Τον Ιούνιο, οι καταναλωτές ανέμεναν ότι η τιμή της κατοικίας τους θα αυξηθεί κατά 3,4% τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με 3,6% τον Μάιο. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, οι προσδοκίες για την αύξηση των τιμών των κατοικιών τους επόμενους 12 μήνες στο χαμηλότερο εισοδηματικό πεμπτημόριο (3,7%) παρέμειναν κατά μέσο όρο υψηλότερες από ό,τι στο υψηλότερο πεμπτημόριο (3,2%).

Οι προσδοκίες για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκαν στο 5,0%, από 4,9% τον Μάιο. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα ανέμεναν τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων 12 μήνες μετά (5,8%), ενώ τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα ανέμεναν τα χαμηλότερα επιτόκια (4,4%).

Το καθαρό ποσοστό των νοικοκυριών που ανέφεραν αυστηροποίηση (σε σχέση με εκείνα που ανέφεραν χαλάρωση) της πρόσβασης σε πιστώσεις τους προηγούμενους 12 μήνες μειώθηκε τον Ιούνιο, όπως μειώθηκε και το καθαρό ποσοστό των νοικοκυριών που ανέμεναν αυστηρότερες πιστωτικές συνθήκες (σε σχέση με εκείνα που ανέμεναν χαλάρωση) τους επόμενους 12 μήνες.