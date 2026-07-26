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World Cup: Έπος της Ελλάδας – Πρώτο χρυσό μετάλλιο στο πόλο (vid)

Η Εθνική ανδρών πόλο νίκησε την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup της Αυστραλίας και πανηγυρίζει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της. Προηγήθηκε 15-14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Business of Sport 26.07.2026, 12:33
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World Cup: Έπος της Ελλάδας – Πρώτο χρυσό μετάλλιο στο πόλο (vid)
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Συγκλόνισαν όλο τον κόσμο τα παλικάρια του Θοδωρή Βλάχου, υπέταξαν σε ανεπανάληπτο τελικό την πανίσχυρη Ουγγαρία, κατέκτησαν το World Cup και ανέβηκαν για πρώτη φορά στην κορυφή του Ολύμπου!

Ελλάδα από Χρυσό! Ναι, αυτή η ομάδα, η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ της χώρας μας το πέτυχε και αυτό! Πήρε το πρώτο της Χρυσό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό στο World Cup απέναντι στην Ουγγαρία! Το γκολ του Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε διαμόρφωσε το τελικό 15-14 και έστειλε στα ουράνια τους Έλληνες που στον 6ο τελικό κορυφαίας διοργάνωσης (Παγκόσμιο, Ολυμπιακοί Αγώνες, Ευρωπαϊκό, World Cup) κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου!

Αυτά τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου που μας έχουν κάνει ουκ ολίγες φορές υπερήφανους αναδεικνύοντας το ελληνικό Πόλο σε όλο τον κόσμο. Η Ελλαδάρα τα κατάφερε απέναντι στην πανίσχυρη Ουγγαρία και απέδειξε την δυναμική της μέσα από έναν συγκλονιστικό τελικό που βρέθηκε να κερδίζει 14-11, αλλά ισοφαρίστηκε για να έρθει το γκολ από… χρυσάφι του Αργυρόπουλο και μαζί το πρώτο χρυσό στην ιστορία μας!

Ανώτερη η Εθνική

Η Εθνική μπήκε με… το πόδι στο γκάζι και άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Αργυρόπουλος, με τους Ούγγρους να απαντούν άμεσα, όμως το ίδιο έκανε και ο Παπαναστασίου και ο Κάκαρης λίγο αργότερα έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην Ελλάδα. Οι Μαγυάροι μείωσαν ξανά, όμως Σκουμπάκης και Γαρδίκας επανέφεραν τη διαφορά. Η Ουγγαρία σκόραρε ακόμα ένα τέρμα με τον Μάνχερζ διαμορφώνοντας το 5-3 στο πρώτο οκτάλεπτο.

Χέρι χέρι στο δεύτερο οκτάλεπτο

Στο δεύτερο μέρος η Ελλάδα δέχτηκε πρώτη γκολ, με τον Νάγκι να μειώνει ξανά στο σκορ. Ο Πουρός απάντησε, όμως ο ίδιος παίκτης πλήγωσε ξανά την «γαλανόλευκη» άμυνα, ενώ ο Βιγκβάρι έφερε το ματς στα ίσια. Ο Σκουμπάκης έδωσε ξανά προβάδισμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, κάνοντας το 7-6 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Με μπροστάρη τον Σκουμπάκη

Στον παραπάνω οι Μαγυάροι βρίσκουν δίχτυα ξανά, εξαφανίζοντας τη διαφορά. Ο Γκιουβέτσης απάντησε όμως με δύο γκολ οι Ούγγροι πήραν για πρώτη φορά κεφάλι στο σκορ, 4:50 πριν το τέλος του οκταλέπτου. Η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση, με τον Γκιουβέτση να ευστοχεί ξανά από την αριστερή πτέρυγα και τον Σκουμπάκη να πετυχαίνει το τρίτο του τέρμα και να κάνει το 10-9. Ο Βιγκβάρι ισοφάρισε ξανά, όμως ο Πουρός με μία σουτάρα διαμόρφωσε το 11-10, που ήταν και το σκορ του τρίτου οκταλέπτου.

Από την κόλαση στον παράδεισο

Ο Νικολαϊδης στάθηκε άτυχος στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, καθώς στη λόμπα που επιχείρησε από τα 2μ. η μπάλα κύλησε παράλληλα με τη γραμμή τέρματος και δεν πέρασε, όμως λίγο αργότερα ο Παπαναστασίου, με διπλή προσπάθεια σε παίκτη παραπάνω, έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην εθνική. Ο Ζάλανκι «κεραυνοβόλησε» τον Τζωρτζάτο, όμως ο Σκουμπάκης απάντησε με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα εις διπλούν, δίνοντας προβάδισμα νίκης (14-11) στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, 4΄42΄΄ πριν τη λήξη. Πάλι ο Ζάλανκι κράτησε «ζωντανή» την Ουγγαρία και ο Τσόμα απέκρουσε πέναλτι του Σκουμπάκη, αλλά ο Τζωρτζάτος έκανε μεγάλη απόκρουση σε άμυνα με δύο παίκτες λιγότερους. Οι διεθνείς όμως έδειξαν σημάδια κόπωσης, κυρίως στην επίθεση, και ξανά ο Ζάλανκι έφερε τον τελικό στο γκολ (14-13), 2΄24΄΄ πριν το τέλος. Η εθνική δεν κατάφερνε να απειλήσει και η άμυνα δεν αρκούσε για να διαφυλάξει το προβάδισμα, καθώς ο Μάνχερτς εκμεταλλεύθηκε το double team στον Ζάλανκι και με σουτ από την περιφέρεια ισοφάρισε, 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Ο Βλάχος πήρε τάιμ-άουτ, πέρασε δύο φουνταριστούς και ο Κάκαρης κέρδισε αποβολή από τον Βίσμεγκ. Οι διεθνείς γύρισαν ψύχραιμα τη μπάλα και ο Αργυρόπουλος στα δώδεκα δευτερόλεπτα πέτυχε το «χρυσό» γκολ. Ο κορυφαίος του τελικού, Δημήτρης Σκουμπάκης, είπε και την τελευταία λέξη, μπλοκάροντας εντυπωσιακά το τελευταίο σουτ του Μάνχερτς και επισφραγίζοντας τον ελληνικό θρίαμβο.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 3-2, 4-4, 4-4

Οι συνθέσεις:

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Μπούριαν, Μάνχερτς 3, Ακος Νάγκι 1, Βάργκα, Ανταμ Νάγκι 1, Φέκετε 1, Ζάλανκι 4, Κόβατς, Βεντ. Βίγκβαρι 2, Γιάνσικ 1, Γκιάπιας, Βίσμεγκ 1, Σάλαϊ

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 5, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 2, Πούρος 2, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Γαρδίκας 1, Ανδρεάδης, Σπάχιτς

Πηγή: in.gr

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