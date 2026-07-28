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Νετανιάχου: Ζήτησε από τον Τραμπ νέα μεγάλη επίθεση κατά του Ιράν

Στη συνάντηση που είχε ο Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, φέρεται ότι προσπάθησε να τον πείσει για νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Κόσμος 28.07.2026, 21:45
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Νετανιάχου: Ζήτησε από τον Τραμπ νέα μεγάλη επίθεση κατά του Ιράν
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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται ότι εκμεταλλεύθηκε το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον, για την κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ, για να πιέσει τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, πήγε στον χώρο όπου θα γίνει η κηδεία του γερουσιαστή.

Μετά τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, ο Λευκός Οίκος, με ανάρτηση της εκπροσώπου του, Κάρολιν Λίβιτ, ανακοίνωσε:

«Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις ολοκλήρωσε τις συνομιλίες του στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Αυτές οι δύο συναντήσεις ήταν θετικές και εποικοδομητικές». Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία άλλη διευκρίνιση για το τι συζητήθηκε στη διάρκειας 90 λεπτών συνάντηση.

«Μόνη επιλογή, τα πλήγματα»

Το Ισραήλ έχει διαφωνήσει ανοιχτά με τις διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη με το Ιράν. Και σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Ισραήλ, που μίλησε σε ισραηλινά ΜΜΕ, στη συνάντηση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε πληροφορίες για το Ιράν.

Φέρεται να του είπε ότι «βρισκόμαστε σε κρίσιμη περίοδο». Και πως πιστεύει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να επιτεθούν ξανά στο Ιράν.

Μιλώντας στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12, ο αξιωματούχος είπε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θα αποφασίσει σύντομα πού κατευθύνεται. Δεν τον πιέζουμε, αλλά ούτε κρύβουμε τα κεφάλια μας στην άμμο. Ο Νετανιάχου παρουσίασε [στον Τραμπ] την ισραηλινή οπτική γωνία».


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Channel 12, οι επιθέσεις πρέπει να είναι «σημαντικές. Σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, σε δυνατότητες που έχουν ανακατασκευαστεί και τοποθεσίες που δεν είχαν πληγεί προηγουμένως». Τέτοιες επιθέσεις, πιστεύει το Ισραήλ, θα είχαν τη δυνατότητα να «κλονίσουν τη σταθερότητα του καθεστώτος».

Μια «πολύ καλή συνάντηση»

Ισραηλινός αξιωματούχος, της συνοδείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο ταξίδι του στις ΗΠΑ, δήλωσε στους Times of Israel, ότι η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν «πολύ καλή και πολύ θετική.

«Οι δύο συζήτησαν για όλα τα θέματα – κυρίως για το Ιράν – και επανέλαβαν την κοινή δέσμευση να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε.

Η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου έγινε κεκλεισμένων των θυρών και κράτησε περίπου μιάμιση ώρα. Παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανάρτησε στη συνέχεια φωτογραφίες των δύο ηγετών να χαμογελούν πλατιά, ο ένας δίπλα στον άλλον.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και η όγδοη συνολικά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματοποιήθηκε όμως έπειτα από μια δύσκολη περίοδο στις μεταξύ τους σχέσεις, λόγω της στάσης του Ισραήλ αναφορικά με την εκεχειρία με το Ιράν.

Η συζήτηση έγινε επίσης σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον λέει ότι θέλει να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, έπειτα από δύο εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμενόταν επίσης ότι θα είναι η κατάσταση στη Γάζα και τον Λίβανο.

Επίσης, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ για την επανεκλογή του. Οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ είναι στις 27 Οκτωβρίου.

Πηγή: in.gr 

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