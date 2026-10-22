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Bitcoin: Υποχωρεί κάτω από τα 82.000 δολάρια

Η τιμή του Bitcoin είναι μειωμένη κατά περίπου το ένα τρίτο σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του

Kρυπτονομίσματα 22.10.2026, 17:27
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Bitcoin: Υποχωρεί κάτω από τα 82.000 δολάρια
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Κάτω από 82.000 δολάρια υποχωρεί το Bitcoin, καθώς η αναταραχή στις αγορές διεθνώς επηρέασε τα κρυπτονομίσματα, σβήνοντας τα κέρδη από τις αρχές της εβδομάδας.

Το δημοφιλές κρυπτονόμισμα υποχώρησε έως και 3,6% και διαπραγματευόταν γύρω στα 81.900 δολάρια νωρίς το πρωί στη Νέα Υόρκη. Τα μικρότερα tokens Ether, Solana και XRP υποχώρησαν επίσης κατά περίπου 3% έως 4%.

Οι μειώσεις ήρθαν καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τα μικτά κέρδη από την τεχνολογία και την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή που έχουν ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα. Οι ασιατικές και ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών, ενώ το αργό πετρέλαιο Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι.

Η αδυναμία στις μετοχές ώθησε το Bitcoin «πίσω στο πρόσφατο εύρος τιμών του» εξηγεί στο Bloomberg η Caroline Mauron, συνιδρύτρια της Orbit Markets. «Αναμένουμε ότι το επίπεδο των 85.000 δολαρίων θα δοκιμαστεί εκ νέου τις επόμενες ημέρες, αν και η πεποίθηση της αγοράς πιθανότατα θα παραμείνει περιορισμένη», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τα μηνύματα υπέρ μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής από την Federal Reserve ενδέχεται να επιβαρύνουν το κλίμα στην αγορά.

Η θεσμική ζήτηση

Η θεσμική ζήτηση για το Bitcoin φαίνεται να επανέρχεται τις τελευταίες ημέρες, με ισχυρές εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs). Τα ETFs που επενδύουν απευθείας σε Bitcoin (spot Bitcoin ETFs) και είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ έχουν καταγράψει καθαρές εισροές ύψους 1,1 δισ. δολαρίων μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, αντισταθμίζοντας τις εκροές των 909,6 εκατ. δολαρίων που σημειώθηκαν τις δύο προηγούμενες εβδομάδες.

Η τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (options) στο Deribit εξακολουθεί να δείχνει προτίμηση στην προστασία έναντι πτώσης των τιμών. Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις σε δικαιώματα πώλησης (puts) Bitcoin, με ημερομηνία λήξης την Παρασκευή, αφορούσαν τιμή εξάσκησης (strike price) τα 78.000 δολάρια.

Η τιμή του Bitcoin είναι μειωμένη κατά περίπου το ένα τρίτο σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του –πάνω από τα 126.000 δολάρια– που είχε καταγραφεί πριν από έναν χρόνο. Η ανάκαμψη που σημειώθηκε από τον Αύγουστο και μετά δημιούργησε ελπίδες ότι το Bitcoin θα μπορούσε να δοκιμάσει ξανά το επίπεδο των 100.000 δολαρίων εντός του έτους, αν και η πρόσφατη αναταραχή στην αγορά –η οποία οφείλεται εν μέρει σε ανησυχίες σχετικά με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη– έχει μετριάσει τις προσδοκίες.

«Το Bitcoin έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, παρά τους μακροοικονομικούς κλυδωνισμούς και το κλείσιμο θέσεων που σχετίζονταν με την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Pratik Kala, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Apollo Crypto, ένα hedge fund που εστιάζει σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. «Η επόμενη κίνηση αναμένεται να είναι ανοδική»

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