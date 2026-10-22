Χρυσός: Υποχωρεί εν μέσω ανόδου των τιμών του πετρελαίου

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Υποχωρεί ο χρυσός στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από δύο μήνες, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενισχύοντας παράλληλα τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα.

Η τιμή του χρυσού στην άμεση αγορά (spot) σημείωσε πτώση 2,1%, φτάνοντας τα 4.055,69 δολάρια η ουγγιά, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο σημείο από τις 4 Αυγούστου, όπως καταγράφηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ, για παράδοση τον Δεκέμβριο, υποχώρησαν κατά 1,9% στα 4.071,40 δολάρια η ουγγιά.

Μεταξύ άλλων μετάλλων, το ασήμι άμεσης παράδοσης υποχώρησε κατά 4,6% στα 55,28 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε πτώση 2,9% στα 1.582,60 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό της από τις 24 Ιουλίου, ενώ το παλλάδιο κατέγραψε απώλειες 2,6% στα 1.060,75 δολάρια, αφού άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Ιούνιο του 2025.

Ενισχύεται το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο περίπου 2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, μετά από επιθέσεις των Χούτι στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες ενέτειναν τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον εφοδιασμό ενέργειας από τη συγκεκριμένη περιοχή-κλειδί για τις εξαγωγές.

«Είδαμε τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ως εκ τούτου, εντείνονται οι ανησυχίες για τις πληθωριστικές αυτές πιέσεις. Καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύονται, προκύπτει εύλογα η ανησυχία ότι η Fed θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια», εξηγεί στο Reuters ο David Meger, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Αν και ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά μέσο προστασίας έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια μειώνουν την ελκυστικότητα αυτού του περιουσιακού στοιχείου, το οποίο δεν αποδίδει τόκο.

Ο πληθωρισμός

Επιπλέον, τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας για τον πληθωρισμό καταναλωτή και παραγωγού στις ΗΠΑ ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ μιας πιο περιοριστικής πολιτικής, αν και οι αξιωματούχοι της Fed αναμένεται να τηρήσουν στάση αναμονής κατά τη συνεδρίασή τους στις 27-28 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι επενδυτές εκτιμούν σε 78% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Τα στοιχεία για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες (PCE) στις ΗΠΑ, που αναμένονται στις 29 Οκτωβρίου, ενδέχεται επίσης να δώσουν νέα στοιχεία σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.

«Αναμένουμε ότι τα πολύτιμα μέταλλα δεν θα παρουσιάσουν σαφή κατεύθυνση, αν και η μεταβλητότητα είναι πιθανό να παραμείνει υψηλή.

Συρρικνώνεται η ζήτηση για κοσμήματα

Ο χρυσός ενδέχεται να συνεχίσει να διαπραγματεύεται για μερικά τρίμηνα κοντά σε έναν μέσο όρο 4.200 δολαρίων η ουγγιά, επηρεαζόμενος από την απότομη συρρίκνωση της παγκόσμιας ζήτησης για κοσμήματα», ανέφεραν σε σημείωμά τους οικονομολόγοι της Intesa Sanpaolo.

Παράλληλα, η Ινδία εξέδωσε άδειες για την εισαγωγή περίπου 6.500 μετρικών τόνων αργύρου κατά τους επόμενους έξι μήνες, καθώς ο μεγαλύτερος καταναλωτής του πολύτιμου μετάλλου παγκοσμίως επιδιώκει να καλύψει τη ζήτηση ενόψει της εορταστικής περιόδου.