Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 2% υπό το βάρος των τραπεζικών κλυδωνισμών

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Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα τo χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διέκοψε βίαια το έντονα ανοδικό διήμερο, υπό το βάρος των νέων ανησυχιών για την πορεία της Γαλλίας, καθώς σήμερα η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου ξεπέρασε το 5%.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,11% στις 2.587,93 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.581,69 μονάδων (-2,34%) και 2.624,69 μονάδων (-0,72%). Ο τζίρος ανήλθε στα 332,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 41,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6 εκατ. τεμάχια αξίας 44,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 2,29% στις 6.617,21 μονάδες, ενώ στο -1,11% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.026,89 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 4,38% στις 2.966,54 μονάδες.

Ισχυρές πιέσεις στη σκιά του πετρελαίου και των γαλλικών ομολόγων

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανατρέποντας το θετικό κλίμα των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων και ακολουθώντας την πτωτική πορεία των ευρωπαϊκών αγορών. Η νέα άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την ένταση στην αγορά ομολόγων, ενίσχυσε την επιφυλακτικότητα, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει και πάλι τη ζώνη των 2.600 μονάδων.

Η άνοδος του Brent πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, περιορίζοντας τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των επιτοκίων. Την ίδια ώρα, η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου ξεπέρασε το 5%, φτάνοντας στο 5,045%, εξέλιξη που επιβάρυνε και πάλι το επενδυτικό κλίμα και εντείνει τον προβληματισμό για τις συνθήκες χρηματοδότησης στην Ευρώπη.

Το αρνητικό κλίμα δεν περιορίζεται στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ομολόγων. Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα στην Ευρώπη δεν έχουν καταφέρει να ανακόψουν τις πιέσεις, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και τη δυνατότητά τους να μετατρέψουν τις υψηλές επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και υποδομές σε ανάλογη αύξηση κερδών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ενδιαφέρον της αγοράς έχει μετατοπιστεί από την αυριανή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο S&P στην επικείμενη ετυμηγορία της Moody’s για τη Γαλλία. Η πορεία των γαλλικών ομολόγων και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις μιας αξιολόγησης στην επενδυτική εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη επηρεάζουν πλέον το κλίμα, επισκιάζοντας προσωρινά τον εγχώριο καταλύτη της πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Σε τεχνικό επίπεδο, η περιοχή των 2.600 μονάδων αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τον Γενικό Δείκτη. Οι 2.559 μονάδες συνιστούν σημαντική ζώνη στήριξης, ενώ οι 2.642 μονάδες αποτελούν το επόμενο επίπεδο που θα πρέπει να ανακτηθεί για να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσμη εικόνα. Αντίστοιχα, στις 2.653 και τις 2.738 μονάδες εντοπίζονται οι βασικές αντιστάσεις.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Πειραιώς έχασε 6,02%, με την Alpha Bank να ακολουθεί με το δικό της -5,04%, ενώ Λάμδα, Eurobank και Optima Bank σημείωσαν απώλειες που ξεπέρασαν το 4%. Στο -3,58% έκλεισε η Εθνική, με τις ΔΕΗ, Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ και Κύπρου να σημειώνουν πτώση άνω του 2%.

Άνω του 1% ήταν οι απώλειες σε Helleniq Energy, Cenergy, Aegean και ΕΥΔΑΠ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Aktor, Credia Bank, Metlen, Jumbo και Τιτάν. Ήπια ανοδικά, στον αντίποδα, έκλεισαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Motor Oil, Coca Cola, Allwyn και ΔΑΑ, χωρίς καμία να σημειώνει κέρδη άνω του 0,9%.