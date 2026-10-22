Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Απώλειες που ξεπέρασαν το 1% – Βουτιά για τη Siemens

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Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις ανησυχίες για τις αναταράξεις στα γαλλικά ομόλογα να παραμένουν, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τα νέα εταιρικά αποτελέσματα από μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης, αλλά και οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1% στις 637 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,30% στις 10.720 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 1,04% στις 25.379 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,39% στις 7.811 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη η Siemens κατέγραψε βουτιά 8,56%, ενώ στο Παρίσι η Legrand έχασε 5,83% Στο Λονδίνο η Fresnillo έκλεισε με απώλειες 6,46%, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και τα αποτελέσματα τριμήνου, μεταξύ άλλων, των Nestlé, Roche, Barclays και Hermès.

Τα γαλλικά ομόλογα

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και σήμερα τα γαλλικά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, εν μέσω ανησυχιών για τη δημοσιονομική κατάσταση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης. Οι Γάλλοι βουλευτές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να θέτει ως στόχο περικοπές δαπανών ύψους 54 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εφαρμογή των προτεινόμενων περικοπών εάν δεν εγκριθούν από το κοινοβούλιο. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την πολιτική αβεβαιότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαμαρτυρίες για το υψηλό κόστος ζωής εξαπλώνονται σε μεγάλες γαλλικές πόλεις.

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 11,91 μονάδες βάσης, στο 5,1129%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά από το 2013 την αντίστοιχη απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου. Η απόδοση του 30ετούς γαλλικού τίτλου αυξήθηκε κατά 6,65 μονάδες βάσης, στο 5,5721%, ενώ εκείνη του διετούς ενισχύθηκε κατά 15,56 μονάδες βάσης, στο 3,8655%.

Την ίδια ώρα, περαιτέρω επιδείνωση κατέγραψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,1 μονάδα, στις -17,9 μονάδες. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε κατά 1,2 μονάδες, στις -17,3 μονάδες.