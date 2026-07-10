Κεντρική τράπεζα Τουρκίας: Εστιάζει στον πληθωρισμό Ιουλίου για τα επιτόκια

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Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας θέλει να δει περισσότερα στοιχεία για την επιβράδυνση του πληθωρισμού και σαφήνεια σχετικά με τη σύγκρουση στο Ιράν πριν από την επανέναρξη της νομισματικής χαλάρωσης, δήλωσε ο διοικητής Φατίχ Καραχάν.

Σε συνέδριο που διοργάνωσε την Παρασκευή η JPMorgan Chase & Co στην Κωνσταντινούπολη, ο Καραχάν απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τα επιτόκια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Είπε ότι ενώ διεξάγονται συζητήσεις για το αν θα επαναληφθεί η χαλάρωση, οι υπεύθυνοι καθορισμού επιτοκίων θέλουν να δουν τι δείχνει η εικόνα του πληθωρισμού τον Ιούλιο.

Η κεντρική τράπεζα θέλει επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο διοικητής στους επενδυτές στο συνέδριο, στο οποίο παρευρέθηκε επίσης ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ.

Ο πληθωρισμός

Η μέτρηση του πληθωρισμού του Ιουλίου αναμένεται στις 3 Αυγούστου και θα εξεταστεί λεπτομερώς για να διαπιστωθεί εάν οι πιέσεις στις τιμές συνεχίζουν να υποχωρούν, αφού τα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Ιούνιο για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν. Αυτά τα στοιχεία οδήγησαν τις αγορές να εικάσουν ότι η κεντρική τράπεζα θα χαλαρώσει την πολιτική της με κάποια μορφή στη συνεδρίασή της στις 23 Ιουλίου.

Ο Κάραχαν δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα υιοθετήσουν μια προσέγγιση σε κάθε συνάντηση, απορρίπτοντας τυχόν αποφάσεις «αυτόματου πιλότου», ανέφεραν οι πηγές. Ενώ η κεντρική τράπεζα δεν έχει αποφασίσει ποια προσέγγιση θα ακολουθήσει σε περίπτωση χαλάρωσης της πολιτικής, απαριθμεί τις ακόλουθες επιλογές: