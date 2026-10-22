Τραμπ: Τι πραγματοποίησε από τις προεκλογικές παχυλές υποσχέσεις

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«Μια χρυσή εποχή» για την οικονομία, βενζίνη κάτω από 2 δολάρια το γαλόνι και «απόρθητα» νότια σύνορα: Οι υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ καθώς επέστρεφε στον Λευκό Οίκο ήταν μεγάλες, τολμηρές και αμφιλεγόμενες. Το Trump 2.0 έφερε προεκλογικές μεγαλοστομίες για την οικονομία – φθηνή βενζίνη, χαμηλός πληθωρισμός, μείωση εμπορικού ελλείμματος…

Ποια από όσα γενναιόδωρα υποσχόταν υλοποίησε; Πόσο ικανοποίησε τους αμερικανούς ψηφοφόρους (του); Μόλις κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες απομένουν μέχρι οι Αμερικανοί θα δώσουν τη δική τους ετυμηγορία στις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι FT έκαναν έναν απολογισμό του έργου του Ντόναλντ Τραμπ από την αρχή της δεύτερης θητείας του μέχρι σήμερα σε πολιτικές που έθεσε στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής εκστρατείας του. Ιδού οι διαπιστώσεις:

Οικονομία

Αντιμετώπιση του πληθωρισμού

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι «ξεκινώντας από την πρώτη ημέρα, θα τερματίσουμε τον πληθωρισμό και θα κάνουμε την Αμερική ξανά προσιτή». Η υπόσχεση αυτή τροφοδότησε την επανεκλογή του, καθώς εκμεταλλεύτηκε την οργή των ψηφοφόρων για τους μήνες υψηλών τιμών υπό τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Ομως, περισσότερο από ενάμιση χρόνο μετά τη δεύτερη εκλογή του, κάθε άλλο παρά στο «τέλος» του βρίσκεται ο πληθωρισμός, καθώς έφτασε το 3,7% τον Σεπτέμβριο — πολύ πάνω από το 2,9% του Δεκεμβρίου 2024, τον τελευταίο μήνα της προηγούμενης κυβέρνησης. Μεγάλο μέρος της αύξησης προκλήθιηκε από τον ίδιο τον Τραμπ, δηλαδή από τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον του Ιράν και από το δασμολογικό καθεστώς που εφάρμοσε, καθώς και από την έκρηξη κατασκευών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Επανισορρόπηση του εμπορίου

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επαναφέρει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο επιβάλλοντας δασμούς σε «ξένες χώρες που μας εκμεταλλεύονται για χρόνια» ώστε να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ. Αυτό που κατάφερε είναι δασμοί δραματικά υψηλότεροι, με αποτελεσματικό συντελεστή 11,6% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Yale Budget Lab, έναντι 2,7% όταν ανέλαβε καθήκοντα.

Ωστόσο, αφού υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2019 πέρυσι, το μηνιαίο εμπορικό έλλειμμα είναι τώρα ευρύτερο από ό,τι όταν ανέλαβε ο Τραμπ. Οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις εξαγωγές κατά 105,6 δισ. δολάρια τον Αύγουστο, έναντι 96,9 δισ. δολ. τον Δεκέμβριο του 2024. Και μπορεί ο Τραμπ μπορεί να κατηγορήσει τις παρεμβάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που περιέκοψαν ορισμένους από τους φόρους του. Όμως, προς το παρόν τουλάχιστον, έχασε τον μεγάλο του στόχο.

Μείωση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει το κόστος δανεισμού για τους ιδιοκτήτες κατοικιών και να φέρει τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων «πίσω στο… 3%, ίσως και χαμηλότερα».

Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Το κόστος των 30ετών στεγαστικών δανείων έφτασε το 7,4% αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τη Freddie Mac, έναντι 7,04% όταν ανέλαβε ο Τραμπ. Αρχικά μειώθηκαν το 2025, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν ανέστρεψε την πρόοδο.

Ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η οικονομική του ατζέντα θα «αναζωπυρώσει την εκρηκτική οικονομική ανάπτυξη».

Η οικονομία των ΗΠΑ έχει αποδώσει καλά, με την ανάπτυξη του ΑΕΠ να υπερβαίνει σταθερά τα άλλα έθνη της ομάδας G7, ακόμη και αν έχει επιβραδυνθεί από τα επίπεδα του 2024. Αναπτύχθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 2,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα προβλέπει επιτάχυνση στο 3,5% για το τρίτο τρίμηνο. Το τελευταίο τρίμηνο του 2024 ήταν 2,4%.

Μείωση φόρων

Ο Τραμπ υποσχέθηκε «πολύ μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις» για τους Αμερικανούς, μεταξύ των οποίων «καμία φορολόγηση στα φιλοδωρήματα, καμία φορολόγηση στις υπερωρίες και καμία φορολόγηση στις παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης για τους σπουδαίους ηλικιωμένους μας».

Έχουν δοθεί σημαντικές μειώσεις, αν και κανένας φόρος δεν καταργήθηκε πλήρως. Το Κογκρέσο επέκτεινε τις ευρείες φοροελαφρύνσεις για τους πλούσιους Αμερικανούς και θέσπισε ελαφρύνσεις για τους φόρους σε φιλοδωρήματα και υπερωρίες, εισάγοντας εκπτώσεις έως 25.000 δολ. και 12.500 δολ. αντίστοιχα. Οι ηλικιωμένοι έλαβαν πρόσθετη έκπτωση 6.000 δολ., ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν Κοινωνική Ασφάλιση.

Αναζωογόνηση της βιομηχανίας

Ο πρόεδρος δεσμεύτηκε να αναζωογονήσει τις βιομηχανικές περιοχές των ΗΠΑ και να «ανακτήσει το πεπρωμένο του έθνους μας ως η νούμερο ένα βιομηχανική υπερδύναμη στον κόσμο».

Τα αποτελέσματα είναι μικτά. Η απασχόληση στη μεταποίηση (12,7 εκατομμύρια) παραμένει σχεδόν στάσιμη από την επιστροφή του Τραμπ, όπως προδίδουν τα επίσημα στοιχεία. Η παραγωγή αυξήθηκε κατά περίπου 3%, ενώ, παρά τις θεαματικές δεσμεύσεις από εταιρείες για επενδύσεις, τα στοιχεία του Γραφείου Απογραφής δείχνουν ότι οι επενδύσεις για κατασκευή εργοστασίων έχουν μειωθεί κατά 30%.

Κατάργηση ρυθμίσεων

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να «εξαλείψει τουλάχιστον 10 παλιούς κανονισμούς για κάθε έναν νέο κανονισμό» στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης κατάργησης της γραφειοκρατίας.

Τήρησε την υπόσχεσή του, διαπιστώνει η έρευνα των FT. Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού ανέφερε ότι ελήφθησαν 218 απορρυθμιστικές δράσεις στον Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών το οικονομικό έτος 2025, έναντι 5 σημαντικών ρυθμιστικών δράσεων, δηλαδή αναλογία 43:1.

Ενέργεια

Αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να απελευθερώσει την αμερικανική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και να «κάνει την Αμερική τον κυρίαρχο παραγωγό ενέργειας στον κόσμο με διαφορά».

Οι ΗΠΑ σημείωσαν νέα ρεκόρ παραγωγής υπό τον Τραμπ, αλλά το ίδιο συνέβη και υπό τον Μπάιντεν, με ώθηση από την επανάσταση του σχιστολιθικού πετρελαίου.

Ωστόσο, η παραγωγή αργού πετρελαίου αυξήθηκε με βραδύτερους ρυθμούς από ό, τι την περίοδο Μπάιντεν: από 13,53 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Δεκέμβριο του 2024 σε 13,95 εκατομμύρια b/d τον Ιούλιο, αφού κορυφώθηκε σε σχεδόν 14 εκατομμύρια b/d τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).

Η παραγωγή φυσικού αερίου αυξήθηκε ταχύτερα, με τη μικτή παραγωγή να εκτοξεύεται από 129 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα στο ρεκόρ των 137 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδών την ημέρα τον Ιούλιο.

Δραστική μείωση των τιμών των καυσίμων

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η ατζέντα του για ενεργειακή κυριαρχία θα μείωνε τις τιμές των καυσίμων και θα οδηγούσε τη «βενζίνη κάτω από τα 2 δολάρια το γαλόνι».

Μέχρι στιγμής έχει κάνει «μία τρύπα στο νερό». Εξαιτίας του πολέμου του με το Ιράν, συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Η βενζίνη κόστιζε 4,26 δολάρια ανά γαλόνι την Τετάρτη, αυξημένη κατά περίπου 40% από τότε που ο πρόεδρος επέστρεψε στο αξίωμα, σύμφωνα με στοιχεία της AAA. Το ντίζελ, ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία και τη γεωργία, ήταν στα 6,32 δολάρια, αυξημένο κατά περισσότερο από 70%, αφού κατέρριψε επίπεδα ρεκόρ τον Σεπτέμβριο.

Μείωση στο μισό των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μειώσει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος «στο μισό εντός 12 μηνών και το πολύ εντός 18 μηνών».

Κάθε άλλο παρά μειώθηκαν στο μισό. Αντιθέτως, οι τιμές της ενέργειας είναι σημαντικά υψηλότερες. Το οικιακό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 16,27 σεντς ανά κιλοβατώρα τον Δεκέμβριο του 2024 σε 18,31 σεντς ανά kWh τον Ιούλιο του 2026, καθώς τα data centers τροφοδοτούν την αυξανόμενη ζήτηση.

Αύξηση των εξαγωγών ενέργειας

Ως υποψήφιο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχόταν ότι άρει την παύση στις νέες άδειες για τερματικούς σταθμούς LNG και θα εκτοξεύσει τις εξαγωγές ενέργειας, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να «προμηθεύουν τον υπόλοιπο κόσμο με αριθμούς που κανείς δεν έχει ξαναδεί».

Οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί. Οι αποστολές αργού πετρελαίου ανήλθαν κατά μέσο όρο στο ρεκόρ των 4,1 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα το 2024. Αυτό αυξήθηκε σε 4,7 εκατομμύρια b/d το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι εξαγωγές επεξεργασμένων προϊόντων πετρελαίου αυξήθηκαν από 3,2 εκατομμύρια b/d σε 3,3 εκατομμύρια b/d.

Οι εξαγωγές LNG γνώρισαν μεγαλύτερη άνθηση, φτάνοντας τα 17,4 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα το πρώτο εξάμηνο του 2026, από μέσο όρο 11,93 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδών την ημέρα το 2024.

Το υπουργείο Ενέργειας ξανάρχισε την αδειοδότηση νέων τερματικών σταθμών από την πρώτη ημέρα της επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Επαναπλήρωση των πετρελαϊκών αποθεμάτων

Ο Τραμπ επέκρινε τον Μπάιντεν επειδή εξάντλησε το Στρατηγικό Πετρελαϊκό Απόθεμα των ΗΠΑ (SPR) και δήλωσε ότι θα «γεμίσει τα στρατηγικά αποθέματα αμέσως».

Απέτυχε, εξαντλώντας περαιτέρω το SPR. Μια μέτρια επαναπλήρωση όταν ανέλαβε ο Τραμπ αύξησε τα επίπεδα από τα αρχικά 395 εκατομμύρια βαρέλια σε 415 εκατομμύρια βαρέλια τον Φεβρουάριο του 2026. Ωστόσο, οι αποδεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν τα έχουν έκτοτε μειώσει σε 283 εκατομμύρια βαρέλια στις αρχές Οκτωβρίου, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1982.

Αναστροφή των κλιματικών πολιτικών

Ο Τραμπ δήλωνε προεκλογικά ότι θα «τερματίσει» το κλιματικό πρόγραμμα της προεδρίας Μπάιντεν, το οποίο αποκάλεσε «Πράσινη Νέα Απάτη», αποδιοργανώνοντας τον εμβληματικό νόμο για τη Μείωση του Πληθωρισμού (IRA) του προκατόχου του, καταργώντας αυτό που αποκάλεσε «εντολή για τα ηλεκτρικά οχήματα», ανατρέποντας τους κανονισμούς για τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και αποχωρώντας εκ νέου από τις κλιματικές συμφωνίες του Παρισιού.

Μεγάλο μέρος αυτών έχει επιτευχθεί. Οι ΗΠΑ έχουν αποχωρήσει από τη Συμφωνία του Παρισιού για δεύτερη φορά.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) ακύρωσε τη νομική διαπίστωση που αποτελούσε τη βάση των κανονισμών για τα αέρια του θερμοκηπίου και κατάργησε ή εξασθένησε τους κανόνες εκπομπών για τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και τα οχήματα.

Οι φορολογικές πιστώσεις βάσει του IRA περιεκόπησαν, ενώ οι εγκρίσεις για αιολικά έργα έχουν ανακληθεί.

Εξωτερική Πολιτική

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας «σε 24 ώρες» με μια συμφωνία που θα επιτυγχανόταν «πριν καν φτάσω στο Οβάλ Γραφείο»… Ολοι παρακολουθούμε ακόμη έναν πόλεμο σε πλήρη εξέλιξη.

Όχι άλλοι πόλεμοι εκτός συνόρων

Ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν πρόκειται να ξεκινήσω πόλεμο. Πρόκειται να σταματήσω πολέμους». Μέσα σε έναν χρόνο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Μετά από σχεδόν οκτώ μήνες σύγκρουσης, τον θάνατο 21 Αμερικανών στρατιωτών και κόστος πάνω από 43 δισεκατομμύρια δολάρια για τον αμερικανικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, δεν διαφαίνεται τέλος.