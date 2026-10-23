Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας

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Περισσότερο από το αναμενόμενο επιβραδύνθηκε ο ιδιωτικός τομέας της ευρωζώνης επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Οκτώβριο, με τη Γαλλία να ασκεί πιέσεις, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής βρίσκεται αντιμέτωπη με δημοσιονομικές και πολιτικές εντάσεις.

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI), που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε στο 51,9 από 53,1 τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας ωστόσο σαφώς πάνω από το όριο του 50, το οποίο διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές, σε έρευνα του Bloomberg, είχαν προβλέψει μικρότερη κάμψη, στο 52,7.

Ενώ η Γαλλία σημείωσε σημαντικά χειρότερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες, η Γερμανία κατέγραψε τον τέταρτο συνεχή μήνα τιμή πάνω από το 50, χάρη στις επιδόσεις του μεταποιητικού τομέα που αποδείχθηκαν ισχυρότερες από ό,τι αναμενόταν.

«Ένας βασικός παράγοντας που επιβράδυνε την ανάπτυξη ήταν η νέα κάμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον γαλλικό τομέα των υπηρεσιών» τόνισε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρηματικών θεμάτων στην S&P Global Market Intelligence, προσθέτοντας ότι αυτό «ενδέχεται να συνδέεται με απεργίες και αναταραχές που έχουν διαταράξει ορισμένες τοπικές οικονομίες».

Παρόλα αυτά, η δραστηριότητα του Οκτωβρίου για την ευρύτερη περιοχή «συγκαταλέγεται στις καλύτερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία τρία χρόνια», πρόσθεσε.

Η οικονομία της ευρωζώνης έχει επιδείξει ανθεκτικότητα απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν και το συνακόλουθο σοκ στις τιμές της ενέργειας – γεγονότα που, σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό που υπερβαίνει τον στόχο, ώθησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα.

Οι επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ

Υπάρχει, ωστόσο, ανησυχία ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η πρόσφατη απότομη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων θα επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα. Εκτιμάται ευρέως ότι οι αξιωματούχοι θα διατηρήσουν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού την επόμενη εβδομάδα.

«Η σύνθετη έρευνα PMI για την ευρωζώνη υποδεικνύει ότι η οικονομία του μπλοκ αρχίζει να εξασθενεί υπό το βάρος των υψηλότερων τιμών των εμπορευμάτων και των αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών.» εκτιμά ο ανώτερος οικονομολόγος του Bloomberg Economics, David Powell. «Εκτιμούμε ότι αυτός ο διπλός αρνητικός παράγοντας θα οδηγήσει σχεδόν βέβαια την ΕΚΤ στο να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο και να τερματίσει τον κύκλο των αυξήσεων μετά από μία τελευταία αύξηση τον Δεκέμβριο»

Ορισμένοι επενδυτές και οικονομολόγοι διαβλέπουν ακόμη και τον κίνδυνο η αναταραχή στα γαλλικά ομόλογα να κλιμακωθεί σε μια νέα κρίση χρέους στην ευρωζώνη, με τον επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος της Franklin Templeton να προειδοποιεί την Τετάρτη ότι η κατάσταση θα μπορούσε τελικά να αποβεί χειρότερη από την προηγούμενη κρίση, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Ο πληθωρισμός

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο Williamson ανέφερε ότι το κόστος των εισροών αυξάνεται και πάλι απότομα, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να ανεβάσουν τις τιμές πώλησης προκειμένου να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

«Η εικόνα της διαρκούς ανάπτυξης και του επίμονα υψηλού πληθωρισμού, όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία των δεικτών PMI για τον Οκτώβριο, είναι πιθανό να ενισχύσει τις εικασίες για μια πιο επιθετική σύσφιξη της πολιτικής από την ΕΚΤ», δήλωσε ο Williamson. Πρόσθεσε ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού έχει ήδη αρχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο, περιορίζοντας τη ζήτηση.

Οι δείκτες PMI παρακολουθούνται στενά από τις αγορές, καθώς δημοσιεύονται νωρίς μέσα στον μήνα και αποτελούν αξιόπιστα εργαλεία για την ανάδειξη τάσεων και σημείων καμπής σε μια οικονομία. Δεδομένου ότι οι επιχειρηματικές έρευνες αποτυπώνουν το εύρος των μεταβολών στην παραγωγή και όχι το βάθος τους, ενίοτε καθίσταται δύσκολη η άμεση συσχέτισή τους με το τριμηνιαίο ΑΕΠ.