Volvo: Σχεδιάζει περικοπές 2.500 χιλιάδων θέσεων εργασίας – Πού οφείλεται η «βουτιά» στις επιδόσεις

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Τουλάχιστον 2.500 θέσεις εργασίας σχεδιάζει να περικόψει η Volvo Cars σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Παρασκευή, καθώς η κατακόρυφη πτώση των επιδόσεών της στην κινεζική αγορά επιβάρυνε σημαντικά τα κέρδη του τρίτου τριμήνου. Παράλληλα, οι μετοχές της Volvo Cars κατέγραψαν πρόσφατα πτώση 27%.

Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε λειτουργικές ζημίες ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (ήτοι 563,7 εκατομμυρίων δολαρίων) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι λειτουργικών κερδών 6,4 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με το CNBC.

Η εταιρεία απέδωσε το αποτέλεσμα στο επιδεινούμενο περιβάλλον, το οποίο καθοδηγείται από τις «σκληρότερες» συνθήκες της αγοράς στην Κίνα και τις ΗΠΑ, γεγονός που «επηρέασε αρνητικά τις ελεύθερες ταμειακές ροές».

Ο κινεζικός «υπερ-ανταγωνισμός» και η πίεση στις ΗΠΑ

Η εταιρεία σημείωσε ότι τα έσοδα της Volvo Cars στην Κίνα υποχώρησαν σχεδόν κατά 50% σε ετήσια βάση, καθώς οι premium μάρκες βρέθηκαν αντιμέτωπες με συνθήκες «υπερ-ανταγωνισμού» από νέους Κινέζους ανταγωνιστές, γεγονός που άσκησε επίσης έντονη πίεση στην τιμολόγηση.

Παράλληλα, όσον αφορά την αγορά των ΗΠΑ, η εταιρεία επικαλέστηκε τις αρνητικές επιπτώσεις από τους δασμούς, καθώς και τα λιγότερα κίνητρα προς τους καταναλωτές για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στοιχεία που πίεσαν τα περιθώρια κέρδους.

Στην κινεζική αγορά «η αλλαγή συντελέστηκε ταχύτερα από ό,τι πιστεύαμε» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Volvo Cars, Håkan Samuelsson, στην εκπομπή “Squawk Box Europe” του CNBC την Παρασκευή.

Volvo: Οι στόχοι για την Κίνα

Οι Κινέζοι καταναλωτές αναζητούν πλέον «εγχώριες εναλλακτικές επιλογές», οι οποίες έχουν γίνει ισχυρότερες και πιο ανταγωνιστικές, επεσήμανε ο CEO της εταιρείας. «Χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική στην Κίνα… πρέπει να υιοθετήσουμε μια πιο περιφερειακή δομή, με διευρυμένες αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο, και χρειαζόμαστε αυτοκίνητα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το κόστος πρέπει να είναι ανταγωνιστικό και ότι η Volvo Cars οφείλει να μοιραστεί ορισμένες πλατφόρμες με τη μητρική της εταιρεία στην Κίνα, τη Geely, καθώς και να αναπτύξει βασικό λογισμικό στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψυχαγωγίας και υποβοήθησης οδηγού. «Αν δεν διαθέτεις κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι δεν μπορείς να πουλήσεις αυτοκίνητα στην Κίνα».