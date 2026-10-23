ΗΠΑ: Σε χαμηλό πενταμήνου το καταναλωτικό κλίμα

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Υποχώρησε ελαφρώς το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ, αγγίζοντας χαμηλό πέντε μηνών τον Οκτώβριο, καθώς οι υψηλές τιμές και τα αυξανόμενα επιτόκια επηρέασαν αρνητικά τη διάθεση των καταναλωτών.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο τελικός δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν διαμορφώθηκε στο 48, από 48,1 τον Σεπτέμβριο. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα αυτό συνιστά βελτίωση σε σχέση με την προκαταρκτική μέτρηση και ξεπέρασε όλες τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,7% μέσα στο επόμενο έτος, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 4,6% του προηγούμενου μήνα. Επίσης, εκτιμούν ότι το κόστος θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 3,5% κατά την επόμενη πενταετία έως δεκαετία. Και τα δύο μεγέθη βρέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Μάιο.

«Έπειτα από πέντε χρόνια πληθωρισμού πάνω από τον στόχο, οι πληθωριστικές προσδοκίες, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες, έχουν σημειώσει άνοδο τους τελευταίους μήνες, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο να παγιωθούν οι αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Joanne Hsu, διευθύντρια της έρευνας.

Ο πληθωρισμός η μεγαλύτερη ανησυχία των Αμερικανών

Το καταναλωτικό κλίμα συνέχισε να επιδεινώνεται τον Οκτώβριο, εν μέσω επίμονου πληθωρισμού, υποτονικών προσλήψεων και υψηλών επιτοκίων στεγαστικών δανείων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σταθερά πάνω από τα 4 δολάρια το γαλόνι, εντείνοντας τη μακροχρόνια δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής.

Τους τελευταίους μήνες, οι αυξήσεις των τιμών έχουν ξεπεράσει τις αυξήσεις των αποδοχών, ασκώντας περαιτέρω πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών.

Τα οικονομικά ζητήματα, όπως το κόστος ζωής, παραμένουν στο επίκεντρο για τους Αμερικανούς, καθώς η χώρα στην τελική ευθεία των ενδιάμεσων εκλογικών αναμετρήσεων.

«Οι καταναλωτές, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, συμφωνούν ότι ο πληθωρισμός αποτελεί κατά πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για την οικονομία κατά το επόμενο έτος σε σχέση με την ανεργία», ανέφερε η Hsu.