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Volvo: Αύξηση κερδών 35% στο δεύτερο τρίμηνο

Οι παραγγελίες φορτηγών της Volvo στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 122% μετά από χρόνια ύφεσης

World 19.07.2026, 16:35
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Volvo: Αύξηση κερδών 35% στο δεύτερο τρίμηνο
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Αύξηση 35% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου  ανακοίνωσε η κατασκευαστρια φορτηγών Volvo Group επισημαίνοντας και τον υπερδιπλασιασμό των παραγγελιών στη Βόρεια Αμερική,  μετά από χρόνια υποτονικής ζήτησης.

Η Volvo, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φορτηγών, λεωφορείων και μηχανημάτων έργων στον κόσμο, ανέφερε ότι η μείωση των δαπανών σε τομείς όπως η έρευνα και ανάπτυξη αντιστάθμισε με το παραπάνω τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών και των υψηλότερων κόστους μεταφοράς και υλικών.

Οι παραγγελίες φορτηγών στον όμιλο, του οποίου η μεγαλύτερη αγορά είναι η Ευρώπη, αυξήθηκαν κατά 33%, ενώ οι παραγγελίες στη Βόρεια Αμερική εκτοξεύτηκαν κατά 122%.
«Η ζήτηση (φορτηγών) στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική συνέχισε να αυξάνεται σταδιακά, ενώ ήταν εξαιρετικά ισχυρή στη Βόρεια Αμερική», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Martin Lundstedt σε ανακοίνωση.
Οι μετοχές της εταιρείας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στις συναλλαγές του πρωινού. Από την αρχή του έτους, έχουν σημειώσει άνοδο 16%.

Η ανάκαμψη των παραγγελιών στη Βόρεια Αμερική έρχεται μετά από μερικά χρόνια αδυναμίας της αγοράς στην περιοχή, καθώς η στασιμότητα της μεταφορικής δραστηριότητας οδήγησε σε πτώση των ναύλων και σε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα φορτηγών.
Η Volvo ανέφερε ότι η βελτίωση του κλίματος δεν έχει ακόμη φανεί στις πραγματικές λιανικές πωλήσεις φορτηγών, οι οποίες παρέμειναν σε πτώση στην περιοχή κατά το τρίμηνο.

«Τα επίπεδα παραγωγής, οι παραδόσεις και οι λιανικές πωλήσεις στον κλάδο των φορτηγών αναμένεται να αυξηθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους», ανέφερε η εταιρεία σχετικά με την περιοχή.
Η Volvo αναθεώρησε προς τα πάνω τις προοπτικές της για την ευρωπαϊκή αγορά φορτηγών για το τρέχον έτος, σε 315.000 νέες ταξινομήσεις από τις 310.000 που είχε προβλέψει τον Απρίλιο. Επανέλαβε την πρόβλεψή της για τις λιανικές πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική, στις 265.000 φορτηγά.

Τα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν σε 13,5 δισεκατομμύρια κορώνες (1,40 δισεκατομμύρια δολάρια), έναντι 9,96 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και μέσης πρόβλεψης 13,6 δισεκατομμυρίων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της LSEG. Οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7%, με τις πωλήσεις οχημάτων και υπηρεσιών να αυξάνονται περίπου με τον ίδιο ρυθμό.

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