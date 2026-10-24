Airbnb: Νέοι κανόνες περιορίζουν τις υπερβολικές απαιτήσεις ιδιοκτητών

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Τους κανόνες της άλλαξε η Airbnb, περιορίζοντας τις απαιτήσεις που μπορούν να θέτουν οι οικοδεσπότες προς τους επισκέπτες – συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών καθαριότητας.

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες, οι οικοδεσπότες μπορούν πλέον να ορίζουν επτά βασικούς κανόνες σπιτιού, ενώ έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν και άλλα «εύλογα» αιτήματα.

Η Airbnb διευκρινίζει ότι οι επισκέπτες – οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν τέλος καθαρισμού – δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με εργασίες που συνήθως εκτελούνται από επαγγελματία καθαριστή, όπως το πλύσιμο των πιάτων ή την αφαίρεση των κλινοσκεπασμάτων από τα κρεβάτια.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν για όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα από τις 20 Νοεμβρίου και μετά.

«Οι κανόνες σπιτιού βοηθούν τους επισκέπτες να κατανοήσουν τι αναμένουν οι οικοδεσπότες, ωστόσο λάβαμε σχόλια από την κοινότητά μας ότι ορισμένες φορές οι κανόνες αυτοί προκαλούν σύγχυση, είναι υπερβολικά απαιτητικοί ή δύσκολοι στη διαχείριση», δήλωσε εκπρόσωπος της Airbnb στο BBC.

«Γι’ αυτόν τον λόγο, τους επανασχεδιάσαμε ώστε να είναι πιο εύκολα εντοπίσιμοι και σαφείς, εισάγοντας παράλληλα μια νέα πολιτική που διασφαλίζει ότι τα αιτήματα παραμένουν εύλογα, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις».

Τι περιλαμβάνουν οι νέοι κανόνες της Airbnb

Σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Airbnb, οι οικοδεσπότες δεν επιτρέπεται, κατά κανόνα, να ζητούν από τους επισκέπτες να εκτελούν εργασίες που «απαιτούν σημαντική προσπάθεια ή χρόνο, ή που συνήθως θα εκτελούνταν από επαγγελματία καθαριστή – όπως το αφαίρεση των κλινοσκεπασμάτων, η απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον χώρο ή το πλύσιμο και η τακτοποίηση των πιάτων».

Η εταιρεία ανέφερε ότι ενδέχεται να προβλέπονται εξαιρέσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ζητηθεί από τους επισκέπτες να περιορίσουν τη διάρκεια του ντους, εάν ισχύουν τοπικοί περιορισμοί στη χρήση νερού λόγω ξηρασίας.

Στο εξής, οι κανόνες κάθε καταλύματος θα προβάλλονται με πιο εμφανή τρόπο στους επισκέπτες και θα περιλαμβάνονται στις υπενθυμίσεις κρατήσεων που λαμβάνουν.

Η χρήση συμβάσεων θα επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία ή από τους κανονισμούς ενός συγκροτήματος κατοικιών.

Αν και οι οικοδεσπότες δεν έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα, διατηρούν τον έλεγχο των κανόνων και των αιτημάτων που θέτουν για τον χώρο τους, διευκρίνισε η εταιρεία.

Σε περίπτωση που ένα αίτημα οικοδεσπότη δεν συνάδει με τις πολιτικές της Airbnb, το ζήτημα θα επισημαίνεται και ο ιδιοκτήτης θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση, εάν διαφωνεί με την απόφαση.

Εδώ και χρόνια, οι επισκέπτες διαμαρτύρονται για παράλογες απαιτήσεις που καλούνται να ικανοποιήσουν πριν από την αναχώρησή τους, ειδικά από τη στιγμή που καταβάλλουν ήδη τέλη καθαρισμού.

Πρόσφατα, έγιναν viral στο TikTok βίντεο από τους οικοδεσπότες Cassie και Jon, οι οποίοι εικονίζονται να ελέγχουν σχολαστικά το κατάλυμά τους στην πολιτεία της Τζόρτζια (ΗΠΑ) μετά την αποχώρηση των επισκεπτών, προκαλώντας συζητήσεις Σε ένα βίντεο, για παράδειγμα, το ζευγάρι κατηγορεί τους φιλοξενούμενους ότι «δεν σέβονται τους κανόνες του σπιτιού», επειδή άφησαν το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης εκτός της προβλεπόμενης θέσης του.

Έχουν δεχτεί κριτική για τους αυστηρούς κανόνες και τα υψηλά τους πρότυπα, ωστόσο απάντησαν ότι το περιεχόμενό τους παρερμηνεύτηκε.

Τα βίντεό τους έχουν εμπνεύσει άλλους δημιουργούς περιεχομένου να σατιρίσουν τους υπερβολικά αυστηρούς οικοδεσπότες.