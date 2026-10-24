Γαλλία: Τα luxury brands κατεβάζουν ρολά στο Παρίσι υπό τον φόβο λεηλασιών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στη Γαλλία οι μπουτίκ ειδών πολυτελείας θωράκισαν τις λαμπερές προσόψεις των καταστημάτων τους και προσέλαβαν ιδιωτική ασφάλεια ενόψει των νέων διαδηλώσεων του Σαββάτου.

Ορισμένες εξ αυτών προγραμματίζουν να παραμείνουν κλειστές, μετά τις λεηλασίες που υπέστησαν εμπορικά καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η Γαλλία, η χώρα με τη μεγαλύτερη τουριστική επισκεψιμότητα παγκοσμίως, προσελκύει μεγάλο αριθμό ξένων αγοραστών που αναζητούν τσάντες Chanel και μαντήλια Hermes – μια σημαντική πηγή εσόδων για τα εμπορικά σήματα πολυτελείας, τα οποία ήδη είναι αντιμέτωπα με επιβράδυνση της ζήτησης.

Ωστόσο, ορισμένες επιχειρήσεις έκριναν ότι η διατήρηση της λειτουργίας των καταστημάτων ενέχει υψηλό ρίσκο μετά τις ταραχές της περασμένης εβδομάδας, όταν διαδηλωτές έσπασαν και λεηλάτησαν εκατοντάδες καταστήματα στο Παρίσι, τη Μασσαλία και το Μπορντό.

Γαλλία: Τα luxury brands υπό «πολιορκία»

Ένα κατάστημα λιανικής πώλησης Rolex και ένα κατάστημα De Beers κοντά στην Place Vendôme του Παρισιού θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο, σύμφωνα με δηλώσεις του προσωπικού που μεταδίδει το Reuters, ενώ τα διευθυντικά στελέχη σε καταστήματα συμπεριλαμβανομένης της IWC (θυγατρικής του ομίλου Richemont), ανέφεραν ότι θα αποφασίσουν εάν θα κλείσουν νωρίτερα ανάλογα με την κλίμακα των διαδηλώσεων.

Επιγραφές στα βαριά θωρακισμένα παράθυρα των καταστημάτων Adidas και Boss στα Ηλύσια Πεδία ενημέρωναν τους καταναλωτές ότι θα παραμείνουν κλειστά, ενώ υπάλληλοι στα καταστήματα του ομίλου Swatch δήλωσαν ότι θα κλείσουν νωρίτερα.

Ένα κατάστημα Lacoste καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από μεταλλικά ρολά προστασίας, αφότου υπέστη αυτό που ένα μέλος του προσωπικού περιέγραψε ως «τεράστια» ζημιά την περασμένη εβδομάδα. Ένα καφέ ιδιοκτησίας του ίδιου brand ήταν πλήρως καλυμμένο με προστατευτικά ρολά.

Οι μπουτίκ «οχυρώνονται» – Η κατανάλωση πέφτει

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Laurent Nuñez, δήλωσε την Παρασκευή ότι 70.000 αστυνομικοί, υποστηριζόμενοι από ειδικές μονάδες, θα αναπτυχθούν για να αποτρέψουν την επανάληψη των βίαιων επεισοδίων της περασμένης εβδομάδας.

Ωστόσο, το προσωπικό των brands του ομίλου LVMH (Louis Vuitton, Dior και Bulgari) δήλωσε ότι δεν ρισκάρει και ότι τα μέτρα ασφαλείας στα καταστήματά τους κοντά στην Place Vendôme έχουν ενισχυθεί. Ο όμιλος είχε επίσης αναπτύξει πρόσθετη ιδιωτική ασφάλεια για περιπολίες σε εμπορικές ζώνες υψηλής καταναλωτικής αξίας, σύμφωνα με δηλώσεις αρκετών υπαλλήλων.

Το παρακείμενο πολυκατάστημα Printemps αύξησε επίσης το προσωπικό ασφαλείας του, προχώρησε σε επισκευές και ενίσχυσε τις βιτρίνες και τις εισόδους των καταστημάτων, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο CFO της Hermes, Eric du Halgouet, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η εταιρεία ενίσχυσε την ασφάλεια στα γαλλικά καταστήματά της, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των πρόσφατων γεγονότων στα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης.

Ο κλάδος της πολυτέλειας, ο οποίος δίνει τεράστια έμφαση στην εταιρική του εικόνα, δεν έχει το περιθώριο για περαιτέρω αρνητική δημοσιότητα.

Το καταναλωτικό συναίσθημα είναι υποτονικό παγκοσμίως και ο τουρισμός επιβραδύνεται ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, συμβάλλοντας στα απογοητευτικά τριμηνιαία αποτελέσματα που ανακοίνωσαν αυτόν τον μήνα οι όμιλοι LVMH, Hermes και Kering, όπως αναφέρει το Reuters.