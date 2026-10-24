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Γαλλία: Τι έρχεται εν μέσω αναταραχών – Τα τρία ερωτήματα των επενδυτών

Τι αναφέρει δημοσίευμα του CNBC για τις ανησυχίες που υπάρχουν για τη Γαλλία – Το σήμα της Moody’s και ποιοι κλάδοι κινδυνεύουν περισσότερο

World 24.10.2026, 10:10
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Γαλλία: Τι έρχεται εν μέσω αναταραχών – Τα τρία ερωτήματα των επενδυτών
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Συναγερμός έχει σημάνει στην επενδυτική κοινότητα για την Γαλλία, η οποία συγκλονίζεται από εκτεταμένες αναταραχές. Οι δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας έχουν μπει στο μικροσκόπιο καθώς το κόστος δανεισμού της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης έφθασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, οι διαχειριστές κεφαλαίων εξετάζουν αν μια παρατεταμένη περίοδος αναταραχής θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη, να κλονίσει την εμπιστοσύνη και να δυσκολέψει την κυβέρνηση να εφαρμόσει τις σχεδιαζόμενες περικοπές δαπανών.

Χθες, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s διατήρησε τη βαθμολογία Aa3 για τη Γαλλία, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται «υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας», διατηρώντας όμως αρνητικές τις προοπτικές της χώρας.

«Οι αρνητικές προοπτικές αντανακλούν τον αυξημένο κίνδυνο ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού στη Γαλλία να συνεχίσει να υπονομεύει τη λειτουργία των νομοθετικών θεσμών της χώρας», ανέφερε η Moody’s στην έκθεσή της. Ο οίκος σημείωσε ότι θα μπορούσε να επαναφέρει τις προοπτικές σε σταθερές, εφόσον οι θεσμοί καταφέρουν να περιορίσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Γαλλία

Νέες διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 24 Οκτωβρίου, ενώ στις 5 Νοεμβρίου αναμένεται πανεθνική ημέρα απεργιών και κινητοποιήσεων με τη στήριξη συνδικάτων

Το ερώτημα του προϋπολογισμού για τη Γαλλία

Όπως αναφέρει το CNBC, η γαλλική κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ το 2027, από το προβλεπόμενο 5,4% το 2026. Η Εθνοσυνέλευση αναμένεται να επανέλθει στις 27 Οκτωβρίου στη συζήτηση για τα φορολογικά μέτρα του προϋπολογισμού, τα οποία αποσκοπούν στην εξοικονόμηση πόρων.

Ωστόσο, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αντιδρούν στα σχέδια. Ο Αλέν Ντιρέ, επικεφαλής οικονομικής έρευνας για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στην Natixis CIB, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αποτρέψει μια απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θα μπορούσε να προσπαθήσει να τηρήσει τους δημοσιονομικούς στόχους της επικαλούμενη το Άρθρο 49.3. Αυτό επιτρέπει την προώθηση ενός νομοσχεδίου χωρίς τελική ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, εκτός εάν οι βουλευτές εγκρίνουν πρόταση μομφής. Θα μπορούσε επίσης να καταφύγει σε εκτελεστικά διατάγματα.

Η Σαρλότ ντε Μονπελιέ, ανώτερη οικονομολόγος για τη Γαλλία και την Ελβετία στην ING, δήλωσε ότι η αναταραχή «προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας» στις δημοσιονομικές και πολιτικές ανησυχίες που ήδη πιέζουν τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να καθησυχάσει τις αγορές και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, πρόσθεσε ο Ντιρέ. Σημείωσε ότι οι πρόσφατες πιέσεις στα γαλλικά κρατικά ομόλογα οφείλονται κυρίως σε τακτικές ανακατανομές χαρτοφυλακίων, ενώ οι παραδοσιακοί επενδυτές μακράς πνοής «παραμένουν ακόμη στο περιθώριο».

Η απόδοση των γαλλικών κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας, γνωστών ως OAT, αυξήθηκε την Πέμπτη κατά 11 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Η διαφορά απόδοσης έναντι των αντίστοιχων γερμανικών ομολόγων, που αποτελούν σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, διευρύνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2011.

Η Σαρλότ ντε Μονπελιέ, ανώτερη οικονομολόγος για τη Γαλλία και την Ελβετία στην ING, δήλωσε ότι η αναταραχή «προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας» στις δημοσιονομικές και πολιτικές ανησυχίες που ήδη πιέζουν τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, «ενισχύει την αντίληψη ότι οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση θα δυσκολευτεί να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και τις εξοικονομήσεις που απαιτούνται».

«Παραμένει ασαφές αν ο προϋπολογισμός του 2027 θα εγκριθεί από το κοινοβούλιο», δήλωσε ο Μάθιου Ράιαν, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Ebury. «Ακόμη κι αν εγκριθεί, φαίνεται ότι θα περιλαμβάνει τόσες παραχωρήσεις προς την Αριστερά και τη Δεξιά, ώστε το πρόβλημα του ελλείμματος να αντιμετωπιστεί ανεπαρκώς».

Γαλλία

Όπως αναφέρει το CNBC, η γαλλική κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ το 2027, από το προβλεπόμενο 5,4% το 2026.

Πόσο θα πλήξουν οι ταραχές την ανάπτυξη

Νέες διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 24 Οκτωβρίου, ενώ στις 5 Νοεμβρίου αναμένεται πανεθνική ημέρα απεργιών και κινητοποιήσεων με τη στήριξη συνδικάτων. Σε νέες συγκεντρώσεις καλούν και διαδηλωτές του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», που αντιτίθεται στο κατεστημένο.

Η ντε Μονπελιέ, σε σημείωμά της στις 20 Οκτωβρίου, μετά τα επεισόδια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, ανέφερε ότι οι αγορές μπορούν να απορροφήσουν μια σύντομη διαταραχή, όμως «μια παρατεταμένη απώλεια εμπιστοσύνης μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο».

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» ενδέχεται να περιόρισε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα την ανάπτυξη του γαλλικού ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με εκτίμηση της INSEE που επικαλέστηκε η ντε Μονπελιέ. Οι κινητοποιήσεις την άνοιξη του 2023, κατά τις διαδηλώσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, περιόρισαν κατά περίπου 0,1 ποσοστιαία μονάδα την ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Γαλλίας.

Η ING εντοπίζει στο λιανεμπόριο, τη φιλοξενία και τον τουρισμό, καθώς και στις μεταφορές και τα logistics, τους κλάδους που εκτίθενται πιο άμεσα στην αναταραχή

Ποιοι κλάδοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η ING εντοπίζει στο λιανεμπόριο, τη φιλοξενία και τον τουρισμό, καθώς και στις μεταφορές και τα logistics, τους κλάδους που εκτίθενται πιο άμεσα στην αναταραχή. Η ντε Μονπελιέ ανέφερε ότι τα καταστήματα και τα εμπορικά κέντρα αντιμετωπίζουν μειωμένη επισκεψιμότητα, αναστολή λειτουργίας και απώλειες πωλήσεων. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια και ταξιδιωτικές υπηρεσίες κινδυνεύουν να χάσουν δραστηριότητα που δύσκολα θα αναπληρωθεί. Οι μεταφορές και τα logistics μπορεί επίσης να πληγούν, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν.

Είναι ενδεικτικό ότι η μετοχή της Carrefour υποχώρησε περισσότερο από 14% την Τετάρτη, αφού ο γαλλικός όμιλος σούπερ μάρκετ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις κερδοφορίας του και περιόρισε τις επενδύσεις. Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις είχαν επηρεαστεί άμεσα έως την Τρίτη, σύμφωνα με την ING, η οποία επικαλέστηκε εκτιμήσεις του δικτύου εμπορικών επιμελητηρίων της Γαλλίας.

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα μπορεί επίσης να επιβραδύνει την αύξηση των δανείων και να δημιουργήσει προβλήματα στην αποπληρωμή τους», ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το CNBC.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNBC, oι επιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν τους κλάδους που επηρεάζονται άμεσα από την αναταραχή, δήλωσε ο Κέβιν Τοζέ, σύμβουλος χαρτοφυλακίου και μέλος της επενδυτικής επιτροπής της Carmignac. «Για τις μετοχές, αυτό δεν βοηθά τις τράπεζες, καθώς αυξάνεται το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα μπορεί επίσης να επιβραδύνει την αύξηση των δανείων και να δημιουργήσει προβλήματα στην αποπληρωμή τους», ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το CNBC.

Γαλλία

Η LVMH έχει σχετικά περιορισμένη άμεση έκθεση στη γαλλική αγορά, καθώς η χώρα αντιστοιχούσε μόλις στο 8% των εσόδων της το 2025. Ωστόσο, οι διαδηλώσεις μπορεί να πλήξουν τον τουρισμό

Την ίδια στιγμή, προβληματισμός υπάρχει και για τα είδη πολυτελείας της Γαλλίας παρότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών τους πραγματοποιούνται στο εξωτερικό. Η LVMH έχει σχετικά περιορισμένη άμεση έκθεση στη γαλλική αγορά, καθώς η χώρα αντιστοιχούσε μόλις στο 8% των εσόδων της το 2025. Ωστόσο, οι διαδηλώσεις μπορεί να πλήξουν τον τουρισμό και, κατ’ επέκταση, τις αγορές με επιστροφή φόρου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% των εσόδων της LVMH στη Γαλλία, δήλωσε ο Τοζέ. «Ακόμη έξι μήνες πολιτικού κενού είναι πολύ μεγάλο διάστημα για τις αγορές, την οικονομία και τους επιχειρηματίες», πρόσθεσε.

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