ΟΛΘ: Πάνω από 50% η πρόοδος στον Προβλήτα 6

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Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες επέκτασης του Προβλήτα 6 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που διαχειρίζεται ο ΟΛΘ, με την πρόοδο στην τοποθέτηση των κυψελωτών δομικών στοιχείων (caissons) να ξεπερνά πλέον το 50%. Ωστόσο, η παρουσία μη εκραγέντων βομβών, στον θαλάσσιο χώρο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την εξέλιξη της επένδυσης, καθιστώντας αναγκαία την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας προκειμένου να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις.

Το εργοτάξιο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, με τις εργασίες να συνεχίζονται αδιάκοπα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του 11ου από τα συνολικά 21 caissons που προβλέπει η πρώτη φάση του έργου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην κατασκευή των νέων λιμενικών υποδομών.

Τα συγκεκριμένα κυψελωτά στοιχεία κατασκευάζονται εντός του λιμανιού και στη συνέχεια ποντίζονται στον Θερμαϊκό μέσω μιας ιδιαίτερα απαιτητικής τεχνικής διαδικασίας, η οποία προσομοιάζει με γραμμή παραγωγής και απαιτεί υψηλή ακρίβεια στην τοποθέτηση.

Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης, με την εγκατάσταση και των 21 caissons, εκτιμάται ότι θα απαιτήσει ακόμη τέσσερις έως πέντε μήνες.

Το εμπόδιο των μη εκραγέντων πυρομαχικών

Παρά την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών, το ζήτημα των μη εκραγέντων πυρομαχικών παραμένει ανοιχτό και δημιουργεί αβεβαιότητα για τη συνέχεια του έργου.

Προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα, προτεραιότητα δίνεται σε εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν ανεξάρτητα από την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Σε αυτές περιλαμβάνεται η τοποθέτηση πλακών προστασίας ποδός, οι οποίες λειτουργούν ως αντίβαρα στα caissons και αποτελούν σημαντικό μέρος της κατασκευής των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη συνέχιση των εργασιών και τον περιορισμό, στον βαθμό του δυνατού, των καθυστερήσεων που προκαλεί η εκκρεμότητα με τα πυρομαχικά.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν είναι απεριόριστη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, εάν δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα μέσα στους επόμενους τέσσερις έως πέντε μήνες, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των caissons, δεν θα είναι δυνατή η μετάβαση στην επόμενη κατασκευαστική φάση.

Το συγκεκριμένο θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημοσίου, γεγονός που καθιστά καθοριστική τη συνδρομή των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για την εξεύρεση οριστικής λύσης.

Κρίσιμο το επόμενο πεντάμηνο

Η επέκταση του Προβλήτα 6 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας εξυπηρέτησης μεγαλύτερων πλοίων και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης του λιμανιού.

Η συνέχιση των εργασιών με εντατικούς ρυθμούς αποτυπώνει την προσπάθεια να διατηρηθεί η κατασκευαστική δυναμική, παρά τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει.

Ωστόσο, η πρόοδος αυτή δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εξέλιξη της επένδυσης.

Το κρίσιμο ζήτημα πλέον είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση των μη εκραγέντων πυρομαχικών, ώστε η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης να συνοδευτεί αμέσως από την έναρξη των επόμενων εργασιών.