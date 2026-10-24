Focus Bari: Η Τεχνητή Νοημοσύνη κέρδισε τη δοκιμή – Τώρα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη

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Την πρακτική αξία της τεχνητής νοημοσύνης ανακαλύπτει η Ελλάδα χωρίς οι χρήστες δεν αγνοούν τις πιθανές επιπτώσεις της στην εργασία.

Σύμφωνα με το Α΄ Τεύχος της νέας πανελλαδικής έρευνας της Focus Bari, με τίτλο «Χρήση, Αξία και Προβληματισμοί» η τεχνητή νοημοσύνη παύει πλέον να είναι υπόθεση των λίγων.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσδοκίες και οι ανασφάλειας συνυπάρχουν, και μάλιστα σε ένα πλαίσιο μαζικής δοκιμής.

Focus Bari: Τι λένε οι Έλληνες για ΑΙ και εργασία

Έπειτα, η ΤΝ γίνεται εφόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη. Το 76% των Ελλήνων αναγνωρίζει ότι η γνώση και η χρήση εργαλείων ΤΝ μπορούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές του προοπτικές, έναντι 58% τον Ιούλιο του 2025.

Στην αντίπερα όχθη, το 62% των Ελλήνων εκφράζει ανησυχία για την αντικατάσταση επαγγελμάτων από την ΤΝ. Η αντίληψη άρα για το μέλλον των επαγγελμάτων και την προσωπική απασχόληση εμφανίζεται διχασμένη. Ωστόσο, το 54% εκτιμά ότι η δική του θέση εργασίας δεν κινδυνεύει να αντικατασταθεί, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 46% του 2025.

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, μόλις το 4% των χρηστών ChatGPT χρησιμοποιεί πρόσβαση μέσω εργοδότη. Όπως αναφέρει η Focus Bari, η αξιοποίηση της ΤΝ χρειάζεται στρατηγική και υποστήριξη.

Μαζική εξοικείωση

Το 90% δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον ένα εργαλείο ΤΝ, έναντι 50% τον Νοέμβριο του 2024 και 60% τον Ιούλιο του 2025. Πρόκειται για άνοδο 40 ποσοστιαίων μονάδων σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Την ίδια στιγμή, το ChatGPT ανοίγει τον δρόμο για τη δοκιμή της AI. Ένα 79% έχει δοκιμάσει το ChatGPT ενώ μόλις ένα 53% το Gemini. Μεταξύ των χρηστών ChatGPT, το 65% το χρησιμοποιεί τουλάχιστον εβδομαδιαία, ενώ το 87% χρησιμοποιεί δωρεάν έκδοση.

Focus Bari: Κυριαρχεί η αναζήτηση πληροφοριών

Σύμφωνα με την έρευνα της Focus Bari , η ΤΝ χρησιμοποιείται κυρίως για την αναζήτηση πληροφοριών σε ποσσοτό 83%, ενώ δεύτερες στη σειρά έρχονται οι προσωπικές ανάγκες με 54%, έπεται η χρήση για την εργασία με 33% και τελευταία είναι η χρήση για σπουδές ή μελέτη με 23%.

Παράλληλα, μέσα σε έναν χρόνο, η αναγνώριση της επαγγελματικής της αξίας έχει διευρυνθεί αισθητά, αφού ένα 25% απάντησε θετικά ότι η χρήση και η γνώση εργαλείων AI μπορούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές προοπτικές.

Ο προβληματισμός παραμένει – Οι έμφυλες διαφορές

Παρότι ο φόβος αντικατάστασης μεταξύ Ιουλίου 2025 και Οκτωβρίου 2026 υποχώρησε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, η αβεβαιότητα παραμένει.

Παράληλλα, οι γυναίκες ανησυχούν για την εργασία, ενώ οι άνδρες βλέπουν νέες ευκαιρίες.

Ένα παράδοξο που εντοπίζει η έρευνα είναι ότι οι ηλικίες 55+ βλέπουν μεγαλύτερα οφέλη στην καθημερινότητά τους έναντι των νεότερων, π.χ. 18-24, αλλά είναι και περισσότερο επιφυλακτικοί.