Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο

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Στις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες που συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα στρέφεται το ενδιαφέρον των επενδυτών ενώ στη Wall Street οι οικονομικές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου εταιρικές εκθέσεις κερδών με επικεφαλής σημαντικούς παράγοντες της Τεχνητής Νοημοσύνης θέτουν κρίσιμες δοκιμασίες για το ξαφνικά ασταθές ράλι της αγοράς.

H Fed, η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ιαπωνίας συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα.

Η αρχή γίνεται από την Federal Reserve στην Ουάσιγκτον. Η Fed αύξησε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο για πρώτη φορά από το 2023 και έδωσε σήμα ότι είναι πιθανή μια ακόμη αύξηση φέτος. Ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ έχουν δημοσιευτεί έκτοτε, οι αξιωματούχοι φαίνεται να μην βιάζονται να προβούν σε άλλη αύξηση. Αντ’ αυτού, οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές αναμένουν μια κίνηση στην συνεδρίαση τον Δεκέμβριο του 2026.

«Εξακολουθούμε να εκτιμούμε ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια έως το τέλος του έτους. Το υψηλότερο κόστος δανεισμού επηρεάζει σταδιακά την οικονομία, ενώ υπάρχει κίνδυνος μια διόρθωση της αγοράς —συνδεόμενη ενδεχομένως με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI)— γύρω στην περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών, να οδηγήσει σε απότομη σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών» εκτιμά η οικονομολόγος του Bloomberg Anna Wong.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται την Πέμπτη να δώσει ενδείξεις από την Φρανκφούρτη για μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, σε μια απόφαση που επισκιάζεται από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά ομολόγων στη Γαλλία. Την επόμενη ημέρα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάποια κίνηση προς το τέλος του έτους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Τρία από τα μεγαλύτερα ονόματα της ομάδας των «Magnificent 7», η Alphabet, η Microsoft και η Amazon.com πρόκειται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους αυτή την εβδομάδα, στρέφοντας το ενδιαφέρον στον κλάδο της μεγάλης τεχνολογίας (Big Tech) και στις τεράστιες επενδύσεις του στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Υπάρχουν πολλές ανοιχτές εκκρεμότητες» εξηγεί στο Reuters ο Nick Giorgi, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών στην Alpine Macro.

«Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται πολύ περισσότερα εταιρικά αποτελέσματα από τον κλάδο της τεχνολογίας, και αυτή τη στιγμή η αγορά εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή και κριτική διάθεση όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη» υπογραμμίζει και συνεχίζει.

«Η αγορά δεν δείχνει πλέον εμπιστοσύνη δεν παρέχει το τεκμήριο της καλής πίστης σε εταιρείες που ξοδεύουν τεράστια ποσά για την ανάπτυξη αυτών των υποδομών. Κατά την άποψή μας, αυτό είναι στην πραγματικότητα πολύ υγιές, αν και προμηνύει ορισμένες δυσκολίες βραχυπρόθεσμα».

Οι επενδυτές έχουν επίσης στραμμένο το βλέμμα τους στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, καθώς ενισχύονται τα στοιχήματα ότι οι Δημοκρατικοί θα αφαιρέσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά ενδέχεται να εντείνει τη μεταβλητότητα τις επόμενες δύο εβδομάδες και να κλονίσει την αισιοδοξία που έχει συμβάλει στην άνοδο του δείκτη αναφοράς S&P 500 κατά 11% το 2026.

Οι «hyperscalers» στο επίκεντρο της προσοχής

Η ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας στις ΗΠΑ στήριξε τα κέρδη της χρηματιστηριακής αγοράς φέτος, παρά τις αντίξοες συνθήκες, όπως η απότομη άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και το αυξανόμενο κόστος ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Με περισσότερες από 100 εταιρείες να έχουν ήδη ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους, τα κέρδη των εταιρειών του δείκτη S&P 500 για το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να καταγράψουν άνοδο άνω του 32% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG IBES. Η επόμενη εβδομάδα είναι η πιο έντονη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων.

«Πιστεύω ότι τα εταιρικά αποτελέσματα θα καθορίσουν αν αυτή… η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο αποτελεί ευκαιρία αγοράς ή αν επίκειται μια βαθύτερη διόρθωση» αναφέρει ο King Lip, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής στην BakerAvenue Wealth Management. «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι απλώς άλλος ένας γύρος πολύ ισχυρών αποτελεσμάτων».

Η Alphabet και η Microsoft ανακοινώνουν αποτελέσματα την Τετάρτη, ενώ τα αποτελέσματα της Amazon θα δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη.

Οι επενδυτές θα εστιάσουν στις προβλέψεις που θα δώσουν οι εταιρείες σχετικά με τα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών τους, καθώς και στο κατά πόσον διαπιστώνουν αποδόσεις από αυτές τις τεράστιες επενδύσεις.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες από τους hyperscalers, που αναμένεται να ανέλθουν φέτος σε περίπου 800 δισ. δολάρια, ενισχύουν την κερδοφορία ενός ευρέος φάσματος εταιρειών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τη βιωσιμότητα αυτών των δαπανών, εν μέσω του αυξανόμενου κόστους χρηματοδότησης.

«Τα εταιρικά αποτελέσματα είναι καθοριστικής σημασίας για το συνολικό επίπεδο εμπιστοσύνης στην επενδυτική τάση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και για το πόσο ακόμη θα συνεχιστούν αυτές οι δαπάνες» υποστηρίζει ο Kevin Mahn, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων στην Hennion & Walsh Asset Management.

Ο πληθωρισμός

Την επόμενη μέρα από την συνεδρίαση της Fed θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον δείκτη πληθωρισμού που προτιμά να εξετάζει η κεντρική τράπεζα για να έχει πληρέστερη εικόνα για την πορεία των πληθωριστικών πιέσεων, τον Δείκτη Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE).

Σύμφωνα με εκτίμηση του Dow Jones, την οποία συγκέντρωσε το MarketWatch, ο δείκτης PCE αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο (σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση), ενώ ο δομικός δείκτης PCE αναμένεται να σημειώσει άνοδο 0,3%. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης PCE αναμένεται στο 3,7%, ενώ ο δομικός δείκτης PCE αναμένεται στο 3,1%.