ΗΠΑ: Το «παγωμένο» real estate «παγιδεύει» τους πωλητές ακινήτων

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Μια στάσιμη αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ αφήνει πολλούς πωλητές σε κατάσταση… μετεωρισμού: Ανήμπορους να μετακομίσουν για μια νέα θέση εργασίας, να αγοράσουν το επόμενο σπίτι τους για να στεγάσουν μια αναπτυσσόμενη οικογένεια ή να προχωρήσουν σε άλλες σημαντικές αποφάσεις ζωής – που προϋποθέτουν την πώληση του ακινήτου τους.

Οι πωλητές που έχουν την επιλογή να αποσύρουν το ακίνητό τους από την αγορά συνήθως το πράττουν.

Όσοι δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια δέχονται αυξανόμενη πίεση να μειώσουν τη ζητούμενη τιμή τους και, επιπλέον, να συνεισφέρουν χιλιάδες δολάρια στα έξοδα του αγοραστή, σύμφωνα με κτηματομεσίτες που επικαλείται το Associated Press.

Η τάση αυτή σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή σε σύγκριση με τις αρχές αυτής της δεκαετίας, όταν οι πωλητές λάμβαναν συχνά προσφορές πολύ πάνω από την αρχική τιμή.

Τότε, οι αγοραστές κατοικιών, ενισχυμένοι από τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, τροφοδοτούσαν μια αγοραστική φρενίτιδα που εκτόξευσε τις τιμές των ακινήτων στα ύψη.

Σήμερα όμως το παιχνίδι έχει αλλάξει δραματικά.

ΗΠΑ: Η «παγωμένη» αγορά και το δίλημμα των πωλητών

Τι έχει συμβεί; Η αγορά έχει «παγώσει» εξαιτίας των ραγδαία αυξανόμενων επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια, της ανόδου τιμών των κατοικιών και των οικονομικών προοπτικών που επισκιάζονται από τον υψηλό πληθωρισμό. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν την απόκτηση στέγης απρόσιτη για πολλούς αγοραστές, ενώ άλλοι αναβάλλουν την αγορά ελπίζοντας σε πιο ευνοϊκές συνθήκες, ίσως την άνοιξη.

Άρα «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» για τους πωλητές. Τι επιλογές έχουν; Είτε να γίνουν πιο επιθετικοί με τις μειώσεις τιμών και τις παραχωρήσεις για να προσελκύσουν αγοραστές είτε να κάνουν υπομονή για μεγαλύτερο διάστημα – ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι καθυστερούν σημαντικά σχέδια της ζωής τους.

«Η δυναμική έχει μετατοπιστεί ξανά και το πάνω χέρι έχουν πλέον οι αγοραστές, όχι οι πωλητές», δήλωσε στο AP ο Mark Fleming επικεφαλής οικονομολόγος της First American Financial.

«Αυτό σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί να μειώσετε την τιμή σας, ίσως να κάνετε μια παραχώρηση για να πουλήσετε το σπίτι σας, και ίσως αυτό χρειαστεί να παραμείνει στην αγορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Οι αγοραστές ζητούν… χρήματα

Καθώς πολλοί πωλητές μειώνουν τη ζητούμενη τιμή τους, η εθνική διάμεση τιμή εισαγωγής κατοικιών μειώθηκε τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος για 11ο συνεχή μήνα, σημειώνοντας πτώση 1,2% στα 419.250 δολάρια, σύμφωνα με το Realtor.com.

Συνολικά, περίπου το 21% των καταχωρημένων ακινήτων τον Σεπτέμβριο υπέστη μείωση της αρχικής του τιμής, καταγράφοντας υψηλό τετραετίας.

Δεν είναι ασυνήθιστο για τους υποψήφιους αγοραστές κατοικιών να ζητούν (και να λαμβάνουν) χρήματα από τους πωλητές προκειμένου να τα διαθέσουν για τα έξοδα κλεισίματος της συμφωνίας.

Τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων δίνουν επίσης στους αγοραστές τη δύναμη να πιέσουν τους πωλητές για οικονομική συνεισφορά, ώστε να εξαγοράσουν ένα χαμηλότερο επιτόκιο για μερικά χρόνια ή για ολόκληρη τη διάρκεια του δανείου, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος δανεισμού τους.

«Είναι κατά κάποιο τρόπο ένας δείκτης για το πού βρίσκεται η αγορά αυτή τη στιγμή, με τους αγοραστές να αποκτούν πλεονέκτημα εις βάρος των πωλητών και τους πωλητές να κάνουν περισσότερα βήματα τώρα για να συναντήσουν τους αγοραστές στα μισά του δρόμου», δήλωσε ο Jake Krimmel, ανώτερος οικονομολόγος στο Realtor.com.