Βρετανία: Ο Μπέρναμ θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων με την ΕΕ

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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι θα αποδεχόταν με ικανοποίηση μια «ειλικρινή συζήτηση» σχετικά με την προοπτική επιστροφής στην ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση ήρθε στο πλαίσιο της επανεξέτασης των σχέσεων με την ΕΕ, που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Μιλώντας στους Sunday Times, ο Άντι Μπέρναμ ανέφερε ότι μια νέα σχέση με τις Βρυξέλλες θα μπορούσε να περιλαμβάνει την πλήρη ένταξη στην ΕΕ ή τη συμμετοχή στην ενιαία αγορά. Και οι δύο αυτές επιλογές που προϋποθέτουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων.

🔺 EXCLUSIVE: Andy Burnham has opened the door to Britain readopting the European Union’s free movement rules, arguing that an “honest discussion” is needed, reports @benrileysmith https://t.co/PQ0M0mGAIO — The Times and Sunday Times (@thetimes) October 24, 2026



«Πιστεύω ότι πρέπει να διεξαχθεί μια συζήτηση βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα και στοιχεία», ανέφερε στους Sunday Times. Ο Άντι Μπέρναμ επισήμανε ότι, κατά την άποψή του, η φύση της μετανάστευσης έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Όταν δηλαδή υπήρχε μια διαρκής ροή («περιστρεφόμενη πόρτα») νέων ανθρώπων που έρχονταν και στη συνέχεια επέστρεφαν στις χώρες τους.

«Η μετανάστευση τύπου “περιστρεφόμενης πόρτας” –όπου οι άνθρωποι έρχονταν και μετά έφευγαν– είναι κάτι διαφορετικό», είπε. «Η ισορροπία της μετανάστευσης έχει αλλάξει από τότε, έτσι δεν είναι; Νομίζω ότι απλώς πρέπει να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση για όλα αυτά».

Όχι στο ευρώ ή τη Σένγκεν

Παρ’ όλα αυτά, ενώ είναι ανοιχτός στην επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων με την ΕΕ, δεν θα συμφωνούσε στο ενιαίο νόμισμα ή τα ανοιχτά σύνορα.

«Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να προτείνει ποτέ οτιδήποτε θα συνεπαγόταν την υιοθέτηση του ευρώ ή την ένταξη στη ζώνη Σένγκεν», είπε ο Μπέρναμ στους «Times».

Η Συνθήκη Σένγκεν επιτρέπει τις μετακινήσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ χωρίς τη διενέργεια ελέγχων διαβατηρίων. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τη δυνατότητα να διατηρήσει τη λίρα όσο ήταν μέλος της ΕΕ, ωστόσο η Ένωση έχει πιέσει τα νέα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν το ευρώ.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βρετανίας έγιναν ενόψει της συνόδου κορυφής με την ΕΕ στις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Εκεί, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να παρουσιάσει επιλογές για μια επανεκκίνηση των σχέσεων με την Ένωση.

Το ζήτημα της μετανάστευσης κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το Brexit το 2016. Οι υποστηρικτές της αποχώρησης είχαν ενστάσεις σχετικά με τους κανόνες που επέτρεπαν σε κάθε πολίτη της ΕΕ να εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: In.gr