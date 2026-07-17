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Brexit: Πτώση 6%-8% του βρετανικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Προς αναζήτηση ενός βιώσιμου μετα-Brexit οικονομικού μοντέλου

World 17.07.2026, 22:44
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Brexit: Πτώση 6%-8% του βρετανικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ
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Εικόνα δύο ταχυτήτων εμφανίζει το εξωτερικό εμπόριο της Βρετανίας, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας (ONS) που δημοσιεύθηκαν με αφορμή την επέτειο των δέκα χρόνων από το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, οι βρετανικές εξαγωγές αγαθών προς την Ε.Ε. υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα όγκου εξαγωγών και μειώθηκαν το 2025 κατά 14% σε σύγκριση με το 2019. Αντίθετα, ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 81% της οικονομικής δραστηριότητας, κατέγραψε εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, με τις βρετανικής εξαγωγές υπηρεσιών προς την ΕΕ να σημειώνουν αύξηση 57% την περίοδο 2016-2026.
Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες του National Bureau of Economic Research (NBER), καθώς και αναλύσεις της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), η συνολική αρνητική επίδραση του Brexit εκτιμάται πλέον στο 6% με 8% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDP per capita).

Οι εν λόγω αναλύσεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι το ΗΒ εξακολουθεί να αναζητά ένα βιώσιμο μετα-Brexit οικονομικό μοντέλο, καθώς οι αρχικές προσδοκίες για επιθετική ρυθμιστική απορρύθμιση (aggressive regulatory deregulation) μέσω απλοποίησης ή κατάργησης των αυστηρών ευρωπαϊκών κανόνων και προτύπων και η σύναψη νέων μεγάλων διεθνών εμπορικών συμμαχιών (όπως με τις ΗΠΑ) δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα.

Έκθεση OBR

Να σημειωθεί πως  στην ετήσια έκθεσή του το βρετανικό Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης (Office for Budget Responsibility – OBR) χαρακτήρισε τα δημόσια οικονομικά του ΗΒ ως μη βιώσιμα σε βάθος χρόνου, καθώς το δημόσιο χρέος προσεγγίζει το 100% του ΑΕΠ έναντι μόλις 30% πριν από στα μέσα της δεκαετίας του 90. Σύμφωνα με το OBR, απαιτούνται άμεσα μέτρα, όπως περικοπές δαπανών ή αυξήσεις φόρων, άνω των £100 δισ. ετησίως (3,8% του GDP) για τη σταθεροποίηση του χρέους στο 95% έως το 2030-31.

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