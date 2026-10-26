Audi: Κριτική στον CEO για το αντιδεοντολογικό «φάουλ» – Η νέα εποχή της VW

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Έντονη κριτική από την Christiane Benner, πρόεδρο του IG Metall, (του μεγαλύτερου εργατικού συνδικάτου της Γερμανίας) δέχθηκε ο CEO της Audi Gernot Doellner, μετά την πρόσφατη εμφάνισή του στο πλευρό του Ντόναλτ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του εκστρατείας στην Τζόρτζια, όπου και ανακοινώθηκε επένδυση-μαμούθ της γερμανικής εταιρείας στις ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Audi στάθηκε δίπλα στον Τραμπ σε μια συγκέντρωση στο Πέρι, κοντά στο Μέικον στην κεντρική Τζόρτζια το Σάββατο, για να ανακοινώσει σχέδια για την κατασκευή ενός εργοστασίου αξίας 4 δισ. δολαρίων, το οποίο θα κατασκευάζει 200.000 SUV ετησίως.

Η κριτική στην Audi…

«Ο τρόπος με τον οποίο ο Gernot Doellner παρουσίασε τον εαυτό του και την Audi στις ΗΠΑ είναι βαθύτατα ντροπιαστικός, πολιτικά απαράδεκτος και ασύμβατος με την εταιρεία – και πάνω απ’ όλα με τους εργαζόμενους της Audi», επεσήμανε η ίδια σε σημερινή της ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Ο Doellner παραβιάζει επίσης κατάφωρα τους κανόνες της ίδιας του της εταιρείας, οι οποίοι επιβάλλουν ρητά την πολιτική ουδετερότητα ενόψει των εκλογών».

Πράγματι, στον κώδικα δεοντολογίας της Audi διευκρινίζεται ότι « η αλληλεπίδρασή μας με τα πολιτικά κόμματα και τις ομάδες συμφερόντων βασίζεται στην αρχή της ουδετερότητας».

Πάντως, ο Doellner ανέφερε πως «όταν σε προσκαλεί ο Αμερικανός πρόεδρος, αποδέχεσαι την πρόσκληση. Αυτό επιβάλλει ο σεβασμός προς το αξίωμα και προς τη χώρα στην οποία επενδύουμε».

…και η νέα εποχή για τη VW

Είναι δε αξιοσημείωτο ότι η ανακοίνωση για την αμερικανική επένδυση συμπίπτει με τη μεγαλύτερη εταιρική αναδιάρθρωση στην ιστορία της Volkswagen, συμπεριλαμβανομένων μαζικών περικοπών θέσεων εργασίας καθώς και πιθανών κλεισιμάτων εργοστασίων στην εγχώρια αγορά.

Πιο ειδικά, η Volkswagen σχεδιάζει να περικόψει 100.000 θέσεις εργασίας και θα μπορούσε να κλείσει έως και τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία, ενόσω βρίσκεται αντιμέτωπη με τον έντονο κινεζικό ανταγωνισμό, δασμολογικά κόστη δισεκατομμυρίων και μια δαπανηρή στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως αναφέρει το Reuters.

Η τελική απόφαση για το νέο εργοστάσιο

Η πρόεδρος του IG Metall σημειώνει στην ανακοίνωση ότι η τελική απόφαση για το νέο εργοστάσιο στις ΗΠΑ «τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών οργάνων, πράγμα που σημαίνει ότι η τελική ψηφοφορία θα διεξαχθεί…από το Εποπτικό Συμβούλιο της Volkswagen AG, κατόπιν μιας ολιστικής εξέτασης των δεδομένων».