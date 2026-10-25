Audi: Υπερασπίζεται την επένδυση 4 δισ. στις ΗΠΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο επικεφαλής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Audi υπερασπίστηκε την Κυριακή την προγραμματισμένη επένδυση 4 δισ. δολαρίων της εταιρείας στο νέο εργοστάσιο στις ΗΠΑ, την οποία ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, στάθηκε δίπλα στον Τραμπ σε μια συγκέντρωση στο Πέρι, κοντά στο Μέικον στην κεντρική Τζόρτζια το Σάββατο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Audi, μέρος του ομίλου Volkswagen, σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης στη Τζόρτζια που θα παράγει 200.000 SUV ετησίως.

«Η απόφαση αυτή προέκυψε έπειτα από πολλούς μήνες προσεκτικού σχεδιασμού και εντατικών διαπραγματεύσεων», δήλωσε την Κυριακή στους δημοσιογράφους ο Ντόελνερ. «Όταν σε προσκαλεί ο Αμερικανός πρόεδρος, αποδέχεσαι την πρόσκληση. Αυτό επιβάλλει ο σεβασμός προς το αξίωμα και προς τη χώρα στην οποία επενδύουμε».

Για να προχωρήσει η επένδυση, απαιτείται η λήψη τελικής απόφασης από το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen.

Οι δασμοί Τραμπ και οι ενδιάμεσες εκλογές

Στην πολιτεία της Τζόρτζια διεξάγονται αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία των ΗΠΑ και τη θέση του κυβερνήτη, ενώ ο Τραμπ επιδιώκει να υποστηρίξει ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει στα αυτοκίνητα ωφελούν την αμερικανική οικονομία και ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή.

Στη Γερμανία, οι δασμοί αυτοί έχουν εντείνει τις πιέσεις που δέχεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς και την ένταση μεταξύ της διοίκησης της Volkswagen και των εργαζομένων, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με περικοπές θέσεων εργασίας και το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων.

Οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στα αυτοκίνητα, τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα εξαρτήματα κόστισαν στην Audi περίπου 1,2 δισ. ευρώ (1,4 δισ. δολάρια) πέρυσι, καθώς η εταιρεία εισάγει όλα τα οχήματά της για την αγορά των ΗΠΑ από την Ευρώπη ή το Μεξικό, όπως ανέφερε η ίδια η Audi.

Οι επικριτές των δασμών επισημαίνουν ότι αυτοί έχουν προκαλέσει ζημιά και εντός των ΗΠΑ, καθώς οδήγησαν σε αύξηση των τιμών των οχημάτων και καθυστέρησαν ορισμένες επενδύσεις από την πλευρά των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Εκπρόσωπος του γερμανικού συνδικάτου IG Metall υποστήριξε ότι η απόφαση του Ντόλνερ να προσεγγίσει τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ήταν «δύσκολο να κατανοηθεί».

«Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές, επανειλημμένα, ποιος είναι ο στόχος του: θέλει να αποδυναμώσει την εγχώρια οικονομία μας, και ειδικότερα τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η Κριστιάνε Μένερ, επικεφαλής του συνδικάτου IG Metall και αντιπρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Volkswagen, δήλωσε ότι η βελτίωση της θέσης της εταιρείας στην αγορά των ΗΠΑ μέσω ενός νέου εργοστασίου είναι «ορθή και αναγκαία».

«Ωστόσο, πρέπει να καθοριστούν και να διατυπωθούν με σαφήνεια οι προοπτικές για τους εργαζομένους σε όλες τις εγκαταστάσεις, και ιδιαίτερα σε αυτές εδώ, στη Γερμανία», τόνισε.

Ο Doellner αρνήθηκε να δώσει πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία επένδυσης στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του αν αυτή προβλέπει ελάφρυνση από δασμούς για την εταιρεία.