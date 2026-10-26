Iveco: Η προσφορά εξαγοράς από την Tata Motors ξεπέρασε το όριο αποδοχής του 80%

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Η προσφορά εξαγοράς που κατέθεσε η ινδική Tata Motors για την ιταλικής εταιρείας κατασκευής φορτηγών Iveco ξεπέρασε το όριο αποδοχής του 80%, φτάνοντας το 87,8% την τελευταία ημέρα της προσφοράς, όπως προέκυψε από σχετική ανακοίνωση στο ιταλικό χρηματιστήριο τη Δευτέρα.

Η Tata Motors συμφώνησε πέρυσι να αγοράσει τον κλάδο επαγγελματικών οχημάτων της Iveco, σε μια συμφωνία αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ

Η δημόσια προσφορά είχε ξεκινήσει στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η τιμή της προσφοράς αυξήθηκε στα 14,40 ευρώ ανά μετοχή, από 14,10 ευρώ ανά μετοχή, στις 9 Οκτωβρίου.

Η Tata Motors συμφώνησε πέρυσι να αγοράσει τον κλάδο επαγγελματικών οχημάτων της Iveco, σε μια συμφωνία αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ

Άκαρπη η αντίδραση μειοψηφικών επενδυτών

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας, υπενθυμίζεται ότι εκδηλώθηκε αντίσταση από ακτιβιστές επενδυτές. Η Petrus Advisers, μια επενδυτική εταιρεία που κατέχει μερίδιο 3,8% στην Iveco, πίεσε τους μετόχους να απορρίψουν τους όρους.

Ο επενδυτής παρουσίασε στοιχεία στις 29 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι η αρχική προσφορά της Tata Motors ύψους 14,10 ευρώ ανά μετοχή αποτιμούσε την Iveco περίπου στο διπλάσιο των εκτιμώμενων κερδών της πριν από τόκους και φόρους (EBIT) για το 2028. Παγκόσμιοι ανταγωνιστές όπως η Volvo, η Daimler Truck, η Traton και η Paccar διαπραγματεύονται με μέσο πολλαπλάσιο κοντά στο επτά φορές το EBIT. Η Petrus Advisers υποστήριξε ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα πρέπει να αποκομίσουν υψηλότερες συνέργειες από τη συγχώνευση, παράλληλα με επιπλέον αποζημίωση για τις διαδικαστικές καθυστερήσεις.

Η Tata Motors αντέδρασε αυξάνοντας την προσφορά σε μετρητά στις 9 Οκτωβρίου κατά 0,30 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που ισοδυναμεί με περίπου 31,91 ρουπίες με βάση τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής της Tata Motors, Girish Wagh χαρακτήρισε την αύξηση ως χειρονομία καλής θέλησης μετά από μια τετράμηνη καθυστέρηση της συναλλαγής.