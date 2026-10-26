ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πάνω από τέσσερις φορές η υπερκάλυψη στο ευρωομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

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Ισχυρή ζήτηση καταγράφει η έκδοση του νέου επταετούς ευρωομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς οι προσφορές στο βιβλίο έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε υπερκάλυψη άνω των τεσσάρων φορών.

Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών δημιουργεί περιθώρια σημαντικής αποκλιμάκωσης του περιθωρίου επιτοκίου (spread) σε σχέση με το αρχικό επίπεδο που είχε τεθεί κατά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.

Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο (initial price thoughts – IPTs) έχει τοποθετηθεί στις 165-170 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap. Το ομόλογο έχει διάρκεια έως τις 2 Νοεμβρίου 2033, ενώ η τιμολόγηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, 26 Οκτωβρίου.

Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) ύψους 1 δισ. ευρώ της εταιρείας.

Οι τίτλοι αξιολογούνται με βαθμίδα Baa3 από τη Moody’s και BBB- από την S&P, με σταθερές προοπτικές και από τους δύο οίκους, και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Οι συντονιστές

Συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η AXIA, η Citigroup, η Deutsche Bank, η Eurobank, η Goldman Sachs, η HSBC, η Morgan Stanley, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Optima Bank.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνεται στις 20 κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της UBS μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Small & Mid-Cap), με την ελβετική τράπεζα να διατηρεί σύσταση Buy, εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και η ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα δημιουργούν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου της μετοχής.