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Οδυσσέας Αθανασίου: Γιατί αποχωρεί από την Lamda – Τι είπε για Λάτση και νέα CEO

Η επιθυμία να δημιουργήσει κάτι δικό του, ο νέος ρόλος στον όμιλο Λάτση και το μήνυμα που έστειλε προς τη διάδοχό του ο Οδυσσέας Αθανασίου για την αποχώρησή του από την Lamda Development

Business 26.10.2026, 18:52
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Οδυσσέας Αθανασίου: Γιατί αποχωρεί από την Lamda – Τι είπε για Λάτση και νέα CEO
Ρεπορτάζ Γιώργος Μανέττας

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Περήφανος για όσα πέτυχε στο τιμόνι της Lamda Development, με επίκεντρο το έργο του Ελληνικού αλλά και ευγνώμων για τους ανθρώπους που μοιράστηκε αυτήν την πορεία εμφανίστηκε ο Οδυσσέας Αθανασίου εξηγώντας τους λόγους της απόφασής του να αποχωρήσει από την θέση του CEO της εταιρείας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου.
Ο κ. Αθανασίου κάνοντας απολογισμό της θητείας του, που ξεκίνησε το 2009 εν μέσω της οικονομικής κρίσης, στάθηκε στη θεαματική εξέλιξη της Lamda η οποία κατάφερε να πενταπλασιάσει το χαρτοφυλάκιό της (αγγίζοντας τα 5 δισ. ευρώ σε assets), να υπερδιπλασιάσει την κερδοφορία των εμπορικών της κέντρων, να αναπτύξει τις μαρίνες σε αυτόνομο πυλώνα και να αντλήσει πάνω από 2,5 δισ. ευρώ από τις αγορές.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου για το Ελληνικό

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πορεία του έργου στο Ελληνικό, το οποίο περιέγραψε ως η πιο σύνθετη και σύγχρονη αστική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Υπογράμμισε την αρχική δυσπιστία που αντιμετώπισε το project και περιέγραψε πώς ξεπεράστηκαν τεράστια θεσμικά, χρηματοδοτικά και κατασκευαστικά εμπόδια, με την ομάδα εργαζομένων να αυξάνεται από 412 σε πάνω από 1.300 άτομα.

Παράλληλα, παραδέχθηκε τις καθυστερήσεις και τις αποκλίσεις από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, αποδίδοντάς τις τόσο σε εξωγενείς κρίσεις (πανδημία, πόλεμος στην Ουκρανία, πληθωρισμός, έλλειψη εργατικού δυναμικού) όσο και στη δική του υπερβολική αισιοδοξία. Ωστόσο, επισήμανε ότι το έργο έχει πλέον μπει σε τροχιά υλοποίησης, με την παράδοση των πρώτων κατοικιών και τη λειτουργία των εμπορικών χώρων να επίκεινται άμεσα, αναβαθμίζοντας διεθνώς την εικόνα της χώρας.

«Έκλεισε ένας κύκλος»

O κ. Αθανασίου συνέδεσε την απόφασή του να αποχωρήσει με τη μετάβαση του Ελληνικού σε μια νέα εποχή. Εξηγεί ότι η δική του προσωπική συμβολή και το αποτύπωμά του αφορούσαν τη φάση του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης και της έναρξης των κατασκευών —ένα στάδιο που ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Καθώς το έργο περνά πλέον από τη δημιουργία στην καθημερινή λειτουργία και τη διαχείριση μιας ζωντανής πόλης, θεωρεί ότι ο δικός του επαγγελματικός κύκλος έκλεισε, αφήνοντας τη Lamda Development ισχυρή, θωρακισμένη και έτοιμη για το επόμενο αναπτυξιακό της βήμα.

Ο κ. Αθανασίου προέβη σε μια θεσμική ενημέρωση σχετικά με την αποχώρησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Lamda Development, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Δεκεμβρίου. Εξήγησε ότι πρόκειται για μια προγραμματισμένη και συναινετική απόφαση, την οποία είχε συζητήσει με την οικογένεια Λάτση ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο ίδιος θεωρεί ότι με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του εμβληματικού έργου του Ελληνικού —το οποίο χαρακτηρίζει ως «σκοπό ζωής»— κλείνει ένας μεγάλος, επιτυχημένος κύκλος, καθιστώντας τη στιγμή κατάλληλη για τη διαδοχή στην ηγεσία της εταιρείας.

Δέσμευση για στήριξη της νέας CEO

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα της Lamda Development, ο κ. Αθανασίου εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην υφιστάμενη διοικητική ομάδα, τονίζοντας ότι η εταιρεία διαθέτει εξαιρετικά στελέχη που εγγυώνται μια ομαλή μετάβαση. Δεσμεύεται να στηρίξει τη νέα CEO, παρέχοντάς της πλήρη αυτονομία για να χαράξει τη δική της πορεία. «Θέλω να της δώσω την ευκαιρία να γράψει την δική της σελίδα, να έχει όλη την αυτονομία που χρειάζεται να έχει όπως την ήθελα και εγώ. Επομένως, θα την βοηθήσω μόνο όταν εκείνη το θέλει και με όποιο τρόπο το θέλει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν αποχωρήσει πλήρως από τον όμιλο, καθώς θα ενταχθεί στην CLH (εταιρεία του μεγαλομετόχου), από όπου θα συνεχίσει να συνεισφέρει εστιάζοντας κυρίως στις θεσμικές σχέσεις της Lamda με την κυβέρνηση, την πολιτεία και άλλους σημαντικούς εταίρους.

Τα επόμενα επαγγελματικά βήματα

Ο κ. Αθανασίου μοιράστηκε και τα προσωπικά του σχέδια για το μέλλον, εκφράζοντας την επιθυμία του να λειτουργήσει πλέον ως δημιουργός και ιδρυτής (founder) και όχι ως CEO. Στόχος του είναι να ξεκινήσει ένα δικό του εγχείρημα που θα συνδυάζει την τεχνολογία με τις κατασκευές, με βασικό γνώμονα να προσφέρει θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και να αποτελέσει μια νέα δημιουργική πρόκληση για τον ίδιο, έχοντας τη συνείδησή του ήσυχη ότι αφήνει τη Lamda σε εξαιρετική κατάσταση.
«Θέλω να ξαναβρώ την πρόκληση που είχε το Ελληνικό για μένα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η αιτία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ευγνώμων για τον Σπύρο Λάτση

Δεν παρέλειψε να εκφράσει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τον κύριο επενδυτή του έργου του Ελληνικού (την οικογένεια Λάτση), εξαίροντας το ηθικό του ανάστημα και την απόφασή του να αναλάβει ένα τεράστιο οικονομικό και επιχειρηματικό ρίσκο σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, γεγονός που άλλαξε την πορεία της χώρας. «Θα φέρνω και καινούργιες επενδυτικές πρωτοβουλίες που κατά βούληση η οικογένεια Λάτση μπορεί να επενδύσει και σε αυτές σαν επενδυτής πλέον. Και να δούμε αν θα κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί», σημείωσε με έμφαση.

Κλείνοντας, ο κ. Αθανασίου υπογράμμισε την κοινωνική παρακαταθήκη του Ελληνικού, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον ίδιο θα είναι η αναγνώριση από τους απλούς πολίτες ότι το πάρκο και οι ανοιχτοί χώροι παραδίδονται στην κοινωνία, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί. Αναφέρει ότι εμβληματικά έργα, όπως ο ουρανοξύστης, αναβαθμίζουν τη θέση της Αθήνας στον παγκόσμιο χάρτη και ολοκληρώνει εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις σημαντικές προσωπικότητες που γνώρισε και για την άριστη συνεργασία που είχε όλα αυτά τα χρόνια.

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