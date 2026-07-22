Lamda Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου 320 εκατ. ευρώ

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Στην ολοκλήρωση της πρόωρης εξόφλησης του κοινού ομολογιακού δανείου που είχε εκδώσει τον Ιούλιο του 2020 προχώρησε η LAMDA Development σύμφωνα με ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλίου 2026, με την καταβολή στους δικαιούχους του μικτού ποσού των τόκων που αντιστοιχούσαν στη 12η περίοδο εκτοκισμού, καθώς και του συνόλου της ονομαστικής αξίας των ομολογιών.

«Με την ολοκλήρωση της ως άνω πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των Ομολογιών, το χρέος έχει πλήρως αποπληρωθεί και οι Ομολογίες θα διαγραφούν, σύμφωνα με τον όρο

9.4 του Προγράμματος του ΚΟΔ», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

H ανακοίνωση της Lamda Development

Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης Άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Εξόφλησης του συνόλου των Ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2026

Η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία ή η Εκδότρια) ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 09.07.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την εξόφληση και παύση διαπραγμάτευσης των ομολογιών του από τις 06 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το ΚΟΔ), ότι η διαδικασία πρόωρης εξόφλησης ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 21η Ιουλίου 2026, με την καταβολή προς τους δικαιούχους:

(i) του μικτού ποσό των οφειλόμενων τόκων για τη 12η Περίοδο Εκτοκισμού, και

(ii) του συνόλου της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών.

Με την ολοκλήρωση της ως άνω πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των Ομολογιών, το Χρέος έχει πλήρως αποπληρωθεί και οι Ομολογίες θα διαγραφούν, σύμφωνα με τον όρο

9.4 του Προγράμματος του ΚΟΔ.