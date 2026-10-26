Καύσιμα: Παρατείνονται οι επιδοτήσεις για βενζίνη, ντίζελ κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης

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Σε νέα παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, προχωράει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Ήδη το πετρέλαιο οδεύει προς τα 120 δολ. και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 93 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, στο συνέδριο Singapore International Energy Week τόνισε ότι «φοβάμαι ότι δεν βλέπω κανένα αξιόπιστο σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι αγορές θα μπορούσαν να επιστρέψουν την επόμενη χρονιά στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη αυτού του πολέμου».

Τα καύσιμα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η παράταση των υφιστάμενων επιδοτήσεων στα καύσιμα αποτελεί την πρώτη παρέμβαση που εξετάζει η κυβέρνηση.

Το ισχύον πλαίσιο ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2026 και το σενάριο προβλέπει τη συνέχιση των ενισχύσεων για ακόμη δεκαπέντε ημέρες, δηλαδή έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας, με τις διεθνείς τιμές στην εγχώρια αγορά, να αποτελεί το «βαρόμετρο» για το εύρος των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, το ντίζελ κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη.

Υπό εξέταση βρίσκεται το Fuel Pass και νέα μέτρα στήριξης

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026, η συνολική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται σε 40 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 20 λεπτά καλύπτονται από το κράτος και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Για το ντίζελ κίνησης, η ενίσχυση φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο, με κρατική συμμετοχή 15 λεπτών και συνεισφορά 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Για την απλή αμόλυβδη βενζίνη, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά το λίτρο και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Δημόσιο.

Το κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ ο «κουμπαράς» των 300 εκατ. ευρώ αφήνει περιθώρια για τη συνέχισή τους.

Υπενθυμίζεται ότι για τα καύσιμα κίνησης το ΙΟΒΕ θεωρεί αποτελεσματικότερη την απευθείας οικονομική στήριξη των πολιτών, ακόμη και μέσω χρηματικών μεταβιβάσεων ή μειωμένων τελών κυκλοφορίας, από μια γενικευμένη μείωση φόρων.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κυβερνήσεις οφείλουν να παρεμβαίνουν όταν οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραίες διαταραχές. Η παρέμβαση, ωστόσο, γίνεται προβληματική όταν εξουδετερώνει το μήνυμα που στέλνουν οι υψηλές τιμές για την ανάγκη περιορισμού της κατανάλωσης και αναζήτησης εναλλακτικών.

Σημειώνεται ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει και πρόσθετα μέτρα, όπως: την επαναφορά του Fuel Pass, την κάλυψη μέρους των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο, την στήριξη των ακτοπλοϊκών μεταφορών, καθώς και την εφαρμογή τηλεργασίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όπου αυτό είναι εφικτό.