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Toyota: Σχέδιο 6,4 δισ. δολαρίων ετησίως για να ανταγωνιστεί Κίνα και Tesla στη ρομποτική

Η Toyota σχεδιάζει την εγκατάσταση 400.000 ρομπότ σε εργοστάσια και προμηθευτές, αξιοποιώντας δύο δεκαετίες έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση.

Τεχνολογία 26.10.2026, 23:25
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Toyota: Σχέδιο 6,4 δισ. δολαρίων ετησίως για να ανταγωνιστεί Κίνα και Tesla στη ρομποτική
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Να εξελιχθεί σε διεθνή δύναμη στον τομέα της ρομποτικής επιδιώκει η Toyota, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων παγκοσμίως. Με σχέδιο αυτοματοποίησης που προβλέπει επενδύσεις έως 6,4 δισ. δολάρια ετησίως και την ανάπτυξη περίπου 400.000 ρομπότ, ο ιαπωνικός όμιλος θέλει να ενισχύσει την παραγωγικότητα των εργοστασίων του, να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Το σχέδιο δεν αφορά αποκλειστικά ανθρωποειδή ρομπότ. Περιλαμβάνει βιομηχανικούς βραχίονες, αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς και μηχανές που θα συνεργάζονται με εργαζομένους, διευκρινίζουν οι Financial Times.

Η εκτίμηση της Toyota αφορά τον όμιλο, τις θυγατρικές και τους βασικούς προμηθευτές του, με ορίζοντα έναρξης των σχετικών επενδύσεων το 2028. Το ποσό αποτελεί εκτίμηση των αναγκών αυτοματοποίησης και όχι οριστική δέσμευση για συγκεκριμένη διάρκεια δαπανών.

Audi

Από τα εργοστάσια στην εμπορική αξιοποίηση

Η στρατηγική της Toyota βασίζεται σε περίπου δύο δεκαετίες έρευνας στη ρομποτική. Τον Απρίλιο, το ανθρωποειδές ρομπότ Cue7, εξοπλισμένο με τεχνητή νοημοσύνη, εντυπωσίασε το κοινό σε εκδήλωση στο Τόκιο, παίζοντας μπάσκετ και πετυχαίνοντας καλάθι. Πιο ουσιαστικό βήμα προς την εμπορική αξιοποίηση ήταν η εμφάνιση της Walden Robotics, εταιρείας που προήλθε από το Toyota Research Institute.

Τον Ιούλιο, η Walden εξασφάλισε χρηματοδότηση 300 εκατ. δολαρίων, με αποτίμηση 1,1 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει ρομπότ γενικής χρήσης σε εργοστάσιο της Toyota στη Βόρεια Αμερική, όπου εκτελούν εργασίες παραγωγής και διακίνησης εξαρτημάτων.

Παράλληλα, το Toyota Research Institute αναπτύσσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που μετατρέπουν γενικές οδηγίες σε συγκεκριμένες κινήσεις. Στόχος είναι ρομπότ όπως το Eley, βάρους περίπου 50 κιλών, να μαθαίνουν νέες εργασίες παρατηρώντας ανθρώπους, ακόμη και λεπτούς χειρισμούς που απαιτούν ακρίβεια.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο ανταγωνισμός της Toyota με Tesla και Hyundai

Η Toyota εισέρχεται σε έναν αγώνα στον οποίο έχουν ήδη τοποθετηθεί οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της. Ο Έλον Μασκ έχει παρουσιάσει το Optimus ως πιθανό βασικό προϊόν της Tesla, με μακροπρόθεσμο στόχο παραγωγής ενός εκατομμυρίου μονάδων ετησίως, αν και η μαζική παραγωγή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Η Hyundai, που απέκτησε την Boston Dynamics το 2020, σχεδιάζει να αρχίσει την παραγωγή του ανθρωποειδούς Atlas στο εργοστάσιό της στη Τζόρτζια το 2028, με προβλεπόμενη δυναμικότητα 30.000 μονάδων ετησίως. Η Xpeng και άλλοι κινεζικοί όμιλοι επενδύουν επίσης σε ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας την πίεση προς τους παραδοσιακούς κατασκευαστές.

Αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι η Toyota θα μπορούσε να κατακτήσει το 3%-8% της παγκόσμιας αγοράς ανθρωποειδών ρομπότ έως το 2035, που αντιστοιχεί σε 190.000-540.000 μονάδες. Πρόκειται, ωστόσο, για πρόβλεψη και όχι για εξασφαλισμένο μερίδιο αγοράς.

Ρομπότ

Νέα δραστηριότητα ή εργαλείο παραγωγικότητας;

Το βασικό ερώτημα είναι αν η ρομποτική θα εξελιχθεί σε αυτόνομη πηγή μεγάλων εσόδων ή αν θα παραμείνει κυρίως μέσο βελτίωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Toyota παράγει περίπου 10 εκατ. αυτοκίνητα ετησίως και η διοίκησή της δίνει προτεραιότητα στην εφαρμογή ρομπότ στα δικά της εργοστάσια, όπου οι συνθήκες είναι ελεγχόμενες και οι ανάγκες συγκεκριμένες.

Περίπου 250.000 από τα 400.000 ρομπότ προορίζονται για εταιρείες του ομίλου και προμηθευτές. Η αυτοματοποίηση θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος, να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις προσωπικού και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα απέναντι στην Κίνα. Παράλληλα, η μακροχρόνια εμπορική επιτυχία παραμένει αβέβαιη, καθώς η Toyota έχει επενδύσει και σε άλλες τεχνολογίες, όπως το υδρογόνο και οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης, χωρίς όλες να έχουν αποδώσει τις προσδοκίες.

Για την Toyota, λοιπόν, η ρομποτική δεν αποτελεί απλώς ένα νέο τεχνολογικό πεδίο. Είναι μια προσπάθεια να συνδυάσει τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματοποίηση και μαζική παραγωγή, με πρώτο στόχο να κάνει πιο αποδοτική την υπάρχουσα δραστηριότητά της και μελλοντική προοπτική να δημιουργήσει μια ευρύτερη επιχειρηματική παρουσία στον χώρο των έξυπνων μηχανών.

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