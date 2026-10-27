Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέκτησε τις 2.600 μονάδες με το διήμερο άλμα

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Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας μάλιστα το επίπεδο των 2.600 μονάδων, με ώθηση από τον τραπεζικό κλάδο, αλλά και από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τον τζίρο όμως να παραμένει μέτριος, παρά το μήνυμα που έδωσε η αγορά όταν ανέτρεψε τις πρωινές πιέσεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,40% στις 2.605,71 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.559,72 μονάδων (-0,39%) και 2.605,71 μονάδων (+1,40%). Ο τζίρος ανήλθε στα 290,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 40,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,6 εκατ. τεμάχια αξίας 27 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 1,42% στις 6.661,03 μονάδες, ενώ στο +0,95% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.068,89 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,99% στις 2.980,97 μονάδες.

Επιστροφή στις 2.600 μονάδες

Με θετικό πρόσημο και εκ νέου επαφή με τη ζώνη των 2.600 μονάδων ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας τη δυναμική του μετά τις πρωινές πιέσεις από κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Το κλίμα βελτιώθηκε μετά τις 12:00, ακολουθώντας την αλλαγή τάσης και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον τραπεζικό και τον ενεργειακό κλάδο να προσφέρουν σημαντική στήριξη στον Γενικό Δείκτη.

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης έπαιξαν οι τράπεζες, καθώς η αγορά στρέφει σταδιακά την προσοχή της στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, οι οποίες ξεκινούν στις 29 Οκτωβρίου. Οι εκτιμήσεις των AXIA Alpha Finance, Optima Bank και JP Morgan συγκλίνουν στην προοπτική ισχυρών επιδόσεων, με βασικούς μοχλούς τα καθαρά έσοδα από τόκους, την πειθαρχία στο κόστος και τη διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού.

Παρά την αναμενόμενη ομαλοποίηση ορισμένων μεγεθών μετά το ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, οι συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι παραμένουν σε τροχιά επίτευξης των επικαιροποιημένων στόχων τους για το 2026, προσφέροντας ένα σημείο αναφοράς για την αποτίμηση του κλάδου.

Η βελτίωση της εικόνας, πάντως, δεν αναιρεί την επιφυλακτικότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις συναλλαγές. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι διακυμάνσεις στις ενεργειακές τιμές και οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον, περιορίζοντας την ορατότητα για την πορεία των αγορών.

Τεχνικά, η περιοχή των 2.640 μονάδων παραμένει το επόμενο κρίσιμο επίπεδο για τον Γενικό Δείκτη, προκειμένου να ενισχυθούν οι ενδείξεις ουσιαστικότερης ανοδικής αντίδρασης. Η σημερινή κίνηση προς τις 2.600 μονάδες αποτελεί ένα θετικό βήμα, με τη συνέχεια να εξαρτάται τόσο από τη διατήρηση της αγοραστικής διάθεσης όσο και από την ικανότητα της αγοράς να απορροφήσει τις πιέσεις κατοχύρωσης κερδών.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Πειραιώς σημείωσε άλμα 4,06%, με τη Cenergy να κλείνει στο +3,38%. Άνω του 2% ήταν η άνοδος σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Optima Bank, και άνω του 1% σε Alpha Bank, Coca Cola, Motor Oil, Credia Bank, Εθνική, Βιοχάλκο, Metlen και Helleniq Energy.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Aktor, Jumbo, Λάμδα, Τιτάν, Aegean, Allwyn και ΔΕΗ, ενώ η ΕΛΧΑ έκλεισε αμετάβλητη. Στον αντίποδα, ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Κύπρου και ΕΥΔΑΠ, ενώ ο ΔΑΑ έχασε 1,01% και ο ΟΤΕ υποχώρησε κατά 1,25%.