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Wall Street: Παίρνει ώθηση από τον κλάδο των chip

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στη Wall Street

Wall Street 27.10.2026, 15:54
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Wall Street: Παίρνει ώθηση από τον κλάδο των chip
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Ανοδικά κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στη Wall Street, ενώ η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου έχει ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα.

Η άνοδος των μετοχών ημιαγωγών έρχεται σε συνέχεια της θετικής συνεδρίασης της Δευτέρας, κατά την οποία οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με κέρδη, με τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να ξεχωρίζουν

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,04% στις 52.380 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,29% στις 7.698 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,54% στις 26.310 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα η Broadcom, η μετοχή της οποίας ενισχύεται περισσότερο από 2%, μετά την ανακοίνωση χρηματοδότησης ύψους 63 δισ. δολαρίων από κοινοπραξία τραπεζών, στην οποία συμμετέχουν οι Bank of America, Citi και Morgan Stanley, καθώς και από την Blackstone, για την απόκτηση τεχνολογίας της Broadcom από την Anthropic.

Θετικά κινούνται και άλλες εταιρείες του κλάδου, με τη Micron Technology να καταγράφει κέρδη άνω του 2%, την Advanced Micro Devices να ενισχύεται σχεδόν 2% και τη Nvidia περίπου 1%.

Η άνοδος των μετοχών ημιαγωγών έρχεται σε συνέχεια της θετικής συνεδρίασης της Δευτέρας, κατά την οποία οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με κέρδη, με τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να ξεχωρίζουν. Καταλύτης ήταν και η κατάθεση από την Anthropic των εγγράφων για την εισαγωγή της στο Nasdaq, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη μία σημαντική τεχνολογική δημόσια εγγραφή το 2026, μετά την εντυπωσιακή εισαγωγή της SpaceX τον Ιούνιο.

Στήριξη στο επενδυτικό κλίμα προσφέρει και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι αγορές διατηρούσαν προσδοκίες για αποκλιμάκωση της περιφερειακής σύγκρουσης. Τα futures του αμερικανικού αργού WTI υποχωρούν σχεδόν 1%, κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, σημειώνει πτώση περίπου 1%, στα 114 δολάρια το βαρέλι.

Eταιρικά αποτελέσματα

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η UPS ενισχύεται περισσότερο από 1%, μετά την ανακοίνωση επιδόσεων τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η μετοχή της JetBlue σημειώνει άλμα άνω του 11%, παρά τις μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες ζημιές που κατέγραψε η αεροπορική εταιρεία, καθώς η διοίκηση εκτίμησε ότι τα περιθώρια κέρδους θα διευρυνθούν περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο. Αντίθετα, η Whirlpool υποχωρεί κατά 7%, μετά την ανακοίνωση απρόσμενων ζημιών σε τριμηνιαία βάση.

Η Federal Reserve αρχίζει επίσης σήμερα τη διήμερη συνεδρίασή της, με την αγορά να αναμένει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα. Το ενδιαφέρον στρέφεται, ωστόσο, στις ενδείξεις που θα μπορούσαν να δώσουν οι αξιωματούχοι για την πορεία της νομισματικής πολιτικής έως το τέλος του έτους.

Στα μακροοικονομικά στοιχεία, οι παραγγελίες διαρκών αγαθών στις ΗΠΑ, όπως αεροσκάφη, αμυντικός εξοπλισμός και οικιακές συσκευές, αυξήθηκαν κατά 1,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου. Η επίδοση ήταν σαφώς ισχυρότερη από την αύξηση 0,1% του Αυγούστου και ελαφρώς υψηλότερη από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για άνοδο 1,7%. Εξαιρουμένων των μεταφορικών μέσων, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 0,5%, ενώ χωρίς τον αμυντικό εξοπλισμό η άνοδος διαμορφώθηκε στο 2,2%.

Παράλληλα, οι τιμές των κατοικιών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,1% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, έναντι ανόδου 1,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον δείκτη S&P Cotality Case-Shiller. Ωστόσο, σε πραγματικούς όρους, δηλαδή μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, οι τιμές υποχώρησαν για 15ο συνεχόμενο μήνα, καθώς ο πληθωρισμός του Αυγούστου, στο 3,4%, υπερέβη την ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά περίπου 1,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Τέλος, η απασχόληση στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 16.750 θέσεις εργασίας την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Automatic Data Processing (ADP). Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε σε σχέση με τις 18.500 θέσεις της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ τον Σεπτέμβριο οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είχαν αυξηθεί κατά 90.000.

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