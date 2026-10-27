Anthropic: Η IPO-ορόσημο, οι δεσμεύσεις 800 δισ. δολαρίων και οι κίνδυνοι της ΑΙ

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Η Anthropic, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που δημιούργησε το Claude, δημοσιοποίησε το πολυαναμενόμενο ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Το έγγραφο, έκτασης περίπου 240.000 λέξεων, σύμφωνα με τους Financial Times παρουσιάζει τις φιλοδοξίες της εταιρείας, αλλά και τους χρηματοοικονομικούς, τεχνολογικούς και κοινωνικούς κινδύνους που συνοδεύουν την ανάπτυξή της.

Η σχεδιαζόμενη εισαγωγή στο Nasdaq, με σύμβολο ANT, αναμένεται να δοκιμάσει την προθυμία των δημόσιων αγορών να χρηματοδοτήσουν μια επιχείρηση με υψηλή ανάπτυξη και εξίσου μεγάλες μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις.

Εκρηκτική αύξηση εσόδων, αλλά και συγκέντρωση πελατών

Τα έσοδα της Anthropic αυξήθηκαν από 4,6 δισ. δολάρια το 2025 σε περισσότερα από 33 δισ. δολάρια κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το δημοσίευμα. Η εταιρεία διαθέτει επίσης σημαντικά ταμειακά αποθέματα, τα οποία εκτιμώνται σε 112 δισ. δολάρια, προσφέροντας περιθώριο για τη χρηματοδότηση της επέκτασής της.

Ωστόσο, η ανάπτυξη συνοδεύεται από κινδύνους. Μόλις πέντε πελάτες αντιπροσώπευαν το 25% των εσόδων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ενώ περίπου 250 πελάτες δαπανούσαν πάνω από 10 εκατ. δολάρια ετησίως. Η εταιρεία προειδοποιεί ότι η ταχεία αύξηση των πωλήσεων μπορεί να αντανακλά την αρχική υιοθέτηση της τεχνολογίας και να μην συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό.

Παράλληλα, η Anthropic επιχειρεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα των δαπανών της. Το κόστος υπολογιστικής ισχύος και υποδομών, που στις αρχές του 2025 ξεπερνούσε τα 2,50 δολάρια για κάθε δολάριο εσόδων, υποχώρησε κάτω από τα 50 σεντς το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, το λειτουργικό περιθώριο έφθασε το 8% και τα λειτουργικά κέρδη το 1 δισ. δολάρια, έναντι ζημίας 1,2 δισ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα. Η εταιρεία, πάντως, προειδοποιεί ότι τα αποτελέσματα μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις.

Υπολογιστική ισχύς με κόστος εκατοντάδων δισεκατομμυρίων

Η πρόσβαση σε τσιπ και κέντρα δεδομένων αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής της. Οι δεσμεύσεις της Anthropic για υπολογιστική ισχύ και υποδομές ξεπερνούν συνολικά τα 800 δισ. δολάρια, με ορίζοντα που φθάνει έως το 2045. Η διοίκηση χαρακτηρίζει τις επενδύσεις αυτές «τολμηρές αλλά λογικές», υποστηρίζοντας ότι είναι αναγκαίες για να καλυφθεί η μελλοντική ζήτηση.

Η μεγαλύτερη συμφωνία αφορά την Broadcom, η οποία αναπτύσσει επεξεργαστές TPU μαζί με την Google. Η Anthropic έχει δεσμευθεί για μισθώσεις αξίας περίπου 161 δισ. δολαρίων σε διάστημα πέντε ετών, ενώ από το 2028 ενδέχεται να δαπανήσει έως 150 δισ. δολάρια επιπλέον για TPU. Προβλέπονται επίσης δαπάνες άνω των 20 δισ. δολαρίων για συστήματα της AMD, με δυνατότητα σχεδόν διπλασιασμού, καθώς και συμφωνίες με την SpaceX, την Amazon, την Google και τη Microsoft.

Οι δεσμεύσεις αυτές εξασφαλίζουν πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές, αλλά δημιουργούν και σημαντική έκθεση. Αν η ζήτηση επιβραδυνθεί, η εταιρεία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με υψηλές πληρωμές για υπολογιστική ισχύ που δεν αξιοποιείται πλήρως.

Ποιοι θα ωφεληθούν από την εισαγωγή

Η Amazon είναι ο μεγαλύτερος εταιρικός υποστηρικτής της Anthropic και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα μπορούσε να κατέχει περίπου το ένα πέμπτο της εταιρείας εάν μετατραπούν πλήρως τα μετατρέψιμα ομόλογά της. Σε αποτίμηση 2 τρισ. δολαρίων, μια τέτοια συμμετοχή θα αντιστοιχούσε σε περίπου 400 δισ. δολάρια, αν και η τελική αποτίμηση παραμένει αβέβαιη και ισχύει ανώτατο όριο συμμετοχής, με δυνατότητα παραίτησης από αυτό. Η Google διαθέτει συμμετοχή περίπου 7%, η οποία μπορεί να αυξηθεί μέσω νέων επενδύσεων.

Εταιρική διακυβέρνηση και υπαρξιακοί κίνδυνοι

Το ενημερωτικό δελτίο περιγράφει μια ασυνήθιστη δομή διακυβέρνησης. Το Long-Term Benefit Trust θα έχει καθοριστικό ρόλο στον διορισμό τεσσάρων από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ οι επτά συνιδρυτές θα διατηρήσουν το 50,1% της δύναμης ψήφου. Έτσι, οι απλοί μέτοχοι θα έχουν περιορισμένη επιρροή στις αποφάσεις της εταιρείας.

Η Anthropic αφιερώνει επίσης δεκάδες σελίδες στους κινδύνους της τεχνολογίας της. Προειδοποιεί ότι τα μοντέλα της θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ανάπτυξη επικίνδυνων όπλων, να παράγουν παραπλανητικές ή εξαναγκαστικές απαντήσεις και, σε μελλοντικά σενάρια, να εμφανίσουν συμπεριφορές αυτοσυντήρησης ή αντίστασης στον τερματισμό τους.

Το IPO δεν θα κρίνει μόνο την εμπορική δυναμική του Claude. Θα δοκιμάσει και το κατά πόσο οι επενδυτές αποδέχονται μια εταιρεία που συνδυάζει τεράστιες υποδομές, συγκεντρωμένη εξουσία και κινδύνους που, όπως αναγνωρίζει η ίδια, μπορεί να έχουν επιπτώσεις πολύ πέρα από τα οικονομικά της αποτελέσματα.