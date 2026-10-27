Ray-Ban: Ο κληρονόμος επιτίθεται στον CEO – Σκληρό παιχνίδι διαδοχής

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Ο κληρονόμος της Ray-Ban, Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο, επανέλαβε τις επιθέσεις του εναντίον του πρώην μέντορά του, Φραντσέσκο Μιλέρι, χαρακτηρίζοντας τον διευθύνοντα σύμβουλο της EssilorLuxottica ως «προσωρινό διευθυντή» που αμέλησε το καθήκον του να εντοπίσει έναν μακροπρόθεσμο διάδοχο στην μεγαλύτερη εταιρεία οπτικών ειδών στον κόσμο.

Η οικογένεια Ντελ Βέκιο κατέχει πάνω από το 30% της EssilorLuxottica

«Ο Φραντσέσκο Μιλέρι είχε διοριστεί ως προσωρινός διευθυντής, με αποστολή να εντοπίσει τρεις νέους» ως υποψηφίους για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, δήλωσε ο 31χρονος Ντελ Βέκιο σε συνέντευξή του στο ιταλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL 102.5 τη Δευτέρα. «Αυτό δεν συνέβη.»

Η έκρηξη αυτή διευρύνει το χάσμα μεταξύ του Ντελ Βέκιο, του γιου του ιδρυτή της EssilorLuxottica Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, και του Μιλέρι, ενός εμπιστευτικού του πρεσβύτερου Ντελ Βέκιο, στον οποίο είχε ανατεθεί η εποπτεία της οικογενειακής περιουσίας μετά το θάνατό του. Ο Μιλέρι, 68 ετών, ορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της EssilorLuxottica το 2020 και ανέλαβε την προεδρία τον Ιούνιο του 2022, μετά το θάνατο του Λεονάρντο Ντελ Βέκιο.

Ο Λεονάρντο Μαρία διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Μιλλέρι μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους, όταν οι δύο άνδρες ήρθαν σε ρήξη λόγω της αποτυχίας του σχεδίου του νεότερου Ντελ Βέκιο, ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά των μεριδίων δύο αδελφών του, που συνολικά κατείχαν το 25% της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών Delfin Sarl.

Αφού το διοικητικό συμβούλιο της Delfin δεν συμφώνησε να αναλάβει την εγγύηση του χρέους για τη συναλλαγή, ο Λεονάρντο Μαρία παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή στρατηγικής στην EssilorLuxottica και έκτοτε έχει στραφεί εναντίον του Μιλλέρι, επικρίνοντάς τον για θέματα όπως η πτώση της μετοχής της EssilorLuxottica. Προωθεί ενεργά την αλλαγή τόσο στην εταιρεία οπτικών ειδών όσο και στη Delfin, τη μεγαλύτερη μέτοχο του κατασκευαστή Ray-Ban και σημαντικό επενδυτή στον ιταλικό τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα.

Το παρελθόν της αντιπαράθεσης

Ο Μιλέρι διορίστηκε ισόβιος πρόεδρος της Delfin, αλλά η θητεία του στην EssilorLuxottica πρόκειται να λήξει τον Απρίλιο. Ο Λεονάρντο Μαρία έχει υποδείξει ότι η ανανέωση της θητείας του δεν είναι εγγυημένη, αν και δεν έχει φτάσει στο σημείο να ζητήσει την αντικατάσταση του Μιλέρι.

Εκπρόσωποι της EssilorLuxottica και της Delfin δεν προέβησαν σε άμεσο σχόλιο όταν αυτό τους ζητήθηκε από το Bloomberg.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της EssilorLuxottica για το 2025, η επιτροπή διορισμών και αμοιβών του διοικητικού συμβουλίου εξέτασε τα σχέδια διαδοχής για τα βασικά στελέχη σε συνεργασία με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, «απουσία των εν λόγω στελεχών, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων».

Τα σχέδια καλύπτουν διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων αποχωρήσεων «και αποχωρήσεων λόγω λήξης της θητείας», αναφέρεται στην έκθεση, προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος ενδέχεται να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία με σκοπό την προετοιμασία της διαδοχής τους, χωρίς όμως να ηγούνται ή να εποπτεύουν τη διαδικασία».

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό που μεταδόθηκε την Τρίτη, ο Λεονάρντο Μαρία δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους δικηγόρους του να αποσύρουν όλες τις νομικές ενέργειες που είχε κινήσει εναντίον των αδελφών του, οι οποίοι έχουν διαφωνήσει για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την Delfin. «Ας σταματήσει η διαμάχη μεταξύ αδελφών», είπε.

Η οικογένεια κατέχει πάνω από το 30% της EssilorLuxottica, και οι αναλυτές έχουν επισημάνει ότι οι εντάσεις μεταξύ των μελών της έχουν συμβάλει στην υποαπόδοση της μετοχής. Οι μετοχές έχουν χάσει περίπου το ένα τρίτο της αξίας τους φέτος.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Λεονάρντο Μαρία προχώρησε ξεχωριστά σε προσφορά εξαγοράς του εκδοτικού οίκου της ιταλικής εφημερίδας «Il Fatto Quotidiano», στο πλαίσιο μιας μη ζητηθείσας προσέγγισης που θα επέκτεινε τις συμμετοχές του στον τομέα των μέσων ενημέρωσης.