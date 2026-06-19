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Ray-Ban: Ο Leonardo Maria Del Vecchio και η μάχη για την EssilorLuxottica και τη Delfin

Ένα ενιαίο κύμα επιχειρηματικών ανακατατάξεων επανατοποθετεί την ισορροπία ισχύος γύρω από το brand της Ray-Ban που έχει συνδεθεί όσο λίγα με το παγκόσμιο στυλ και την καταναλωτική κουλτούρα

World 19.06.2026, 19:33
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Ray-Ban: Ο Leonardo Maria Del Vecchio και η μάχη για την EssilorLuxottica και τη Delfin
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Ένα αθόρυβο παιχνίδι ισχύος εξελίσσεται πίσω από τις βιτρίνες ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα brands του κόσμου, εκεί όπου η κληρονομιά, η τραπεζική μόχλευση και οι οικογενειακές ισορροπίες μετατρέπονται σε μια μάχη πολλών δισεκατομμυρίων για τον έλεγχο.

H Ray-Ban και η μάχη για τον έλεγχο ενός οικογενειακού αυτοκρατορικού ομίλου

Ο Leonardo Maria Del Vecchio, γιος του εκλιπόντος ιδρυτή της EssilorLuxottica SA, βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης χρηματοδότησης για μια συμφωνία που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την ισορροπία δύναμης στο οικογενειακό όμιλο της Delfin.

Το σχέδιο, σύμφωνα με πηγές του Reuters, προβλέπει άντληση ιδιωτικού χρέους για μια επένδυση ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του στη δομή που αποτελεί τον βασικό μέτοχο του γίγαντα των γυαλιών.

Η Delfin και το δίκτυο επιρροής στην Ευρώπη

Η Delfin λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος ισχύος: κατέχει το 32,4% της EssilorLuxottica, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Monte dei Paschi με 17,5% και διατηρεί συμμετοχές στην Assicurazioni Generali SpA, στην UniCredit και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές οντότητες.

Ωστόσο, η περίπλοκη δομή που άφησε πίσω του ο Leonardo Del Vecchio δημιουργεί συνεχείς τριβές, καθώς οι αποφάσεις απαιτούν αυξημένες πλειοψηφίες μεταξύ των κληρονόμων.

Από την κληρονομιά στην αυτόνομη επιχειρηματική ταυτότητα

Από το 2022, όταν ίδρυσε το επενδυτικό όχημα LMDV Capital, ο 31χρονος επιχειρηματίας έχει χτίσει χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από τον τουρισμό και τη γαστρονομία έως την υγεία και τα media.

Μεταξύ των επενδύσεων περιλαμβάνονται η Acqua Fiuggi και το brand Twiga, ενώ έχει στραφεί δυναμικά και στον χώρο των εκδόσεων και των μέσων ενημέρωσης.

Το στοίχημα της εσωτερικής αναδιάρθρωσης

Η πιο φιλόδοξη κίνηση του αφορά την εξαγορά μεριδίων από δύο αδέλφια του στη Delfin, μια πράξη που θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό του στο 37,5%.

Ωστόσο, μια τέτοια αναδιάταξη συνεπάγεται σημαντικό δανεισμό και μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική πίεση, καθώς η συμφωνία θα στηριχθεί σε τραπεζική μόχλευση.

Από την Ray-Ban στην ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική σκακιέρα

Με ρόλο ήδη ως Chief Strategy Officer στην EssilorLuxottica SA και πρόεδρος του brand Ray-Ban, ο Del Vecchio βρίσκεται πλέον στο σταυροδρόμι ανάμεσα στην επιχειρησιακή διαχείριση και τη στρατηγική αναδιαμόρφωση ενός από τα ισχυρότερα οικογενειακά επενδυτικά σχήματα της Ευρώπης — εκεί όπου η κληρονομιά μετατρέπεται σε ενεργό διεκδίκηση εξουσίας.

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