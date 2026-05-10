Ray-Ban: Πού οδηγούν ίντριγκες και κόντρες δισεκατομμυρίων

Υπό αμφισβήτηση τέθηκε η οικογενιακή σύμφωνία εντός της Ray-Ban, που έχει ως στόχο να αναδιαμορφώσει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μετόχου της EssilorLuxottica SA.

Πρόκειται για τη διαδικασία έγκρισης μιας οικογενειακής συμφωνίας ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ (11,8 δισεκατομμύρια δολάρια), την οποία αμφισβητεί ο κληρονόμος της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του δισεκατομμυριούχου της Ray-Ban, Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, Ρόκο Μπασίλικο.

Η EssilorLuxottica είναι η μεγαλύτερη εταιρεία γυαλιών στον κόσμο και έχει γίνει βασικός παράγοντας στα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη μέσω της συνεργασίας της με την Meta Platforms Inc. Η Delfin είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός της με σχεδόν το ένα τρίτο των μετοχών.

Άνω κάτω η Ray-Ban από την αγωγή

Η αγωγή κατατέθηκε από τον Ρόκο Μπασίλικο σε δικαστήριο του Λουξεμβούργου λίγες ημέρες πριν και θα μπορούσε να περιπλέξει τη συμφωνία που εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα από τους μετόχους της Delfin Sarl, της οικογενειακής εταιρείας χαρτοφυλακίου που δημιούργησε ο Ντελ Βέκιο για τη διαχείριση των επενδύσεών του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μπασίλικο, γιος της χήρας του Ντελ Βέκιο και θετός γιος του, ισχυρίζεται ότι η διαδικασία που επιτρέπει τη μεταβίβαση του 25% των μετοχών της Delfin στον Λεονάρντο Μαρία ντελ Βέκιο δεν έλαβε την απαιτούμενη έγκριση ψήφου. Μια απόφαση υπέρ του θα μπορούσε να περιπλέξει ή να καθυστερήσει το σχέδιο του Λεονάρντο Μαρία, ενός από τα έξι παιδιά του Ντελ Βέκιο, να εξαγοράσει το μερίδιο από δύο από τα αδέρφια του.

Είναι ένας από τους δύο μόνο κληρονόμους του Ντελ Βέκιο που εργάζονται στην εταιρεία, ως διευθυντής του τμήματος φορετών συσκευών της EssilorLuxottica και επικεφαλής των πολυτελών εμπορικών σημάτων.

Η μάχη των μεριδίων

Ο Μπασίλικο ισχυρίζεται ότι η συνεδρίαση των οκτώ ισότιμων μετόχων της Delfin στις 27 Απριλίου εφάρμοσε λάθος όριο για την έγκριση της πώλησης, χρησιμοποιώντας το 75% αντί για το πάνω από 88% που απαιτείται από το καταστατικό της Delfin για μεταβιβάσεις σε τρίτους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η ψηφοφορία της 27ης Απριλίου επέτρεψε επίσης στην Delfin να ορίσει μια πολιτική υψηλότερης καταβολής που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Ο Μπασίλικο ισχυρίζεται ότι το μέτρο μερίσματος δεν ήταν στην αρχική ατζέντα και θα δεσμεύσει την εταιρεία να διανείμει τουλάχιστον το 80% των ετήσιων καθαρών κερδών για το 2025, το 2026 και το 2027 μόλις ολοκληρωθεί η αγορά από τον Λεονάρντο Μαρία.

Ο Μπασίλικο κατέχει το 12,5% των δικαιωμάτων ψήφου και του κεφαλαίου της Delfin, πράγμα που σημαίνει ότι η αντίθεσή του θα ήταν αρκετή για να εμποδίσει την πώληση εάν είχε εφαρμοστεί το υψηλότερο όριο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ζητά από το δικαστήριο να κηρύξει τις αποφάσεις της 27ης Απριλίου άκυρες.

Τα αδέλφια Del Vecchio, Λούκα και Πάολα, συμφώνησαν στη συνεδρίαση να πουλήσουν το αντίστοιχο 12,5% των μετοχών τους στην Delfin στον Λεονάρντο Μαρία. Η έγκριση δόθηκε κατά πλειοψηφία, με τον Μπασίλικο να την καταψηφίζει. Η συναλλαγή θα ανεβάσει το μερίδιο του Λεονάρντο Μαρία στην Delfin στο 37,5%, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο μέτοχο.

Υπενθυμίζεται πως εκτός από την EssilorLuxottica, η Delfin κατέχει επίσης μετοχές στην ασφαλιστική εταιρεία Generali, στις τράπεζες Monte dei Paschi di Siena και UniCredit, καθώς και στην εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Covivio.