ΥΠΕΝ: 36,4 εκατ. ευρώ σε 3.677 προμηθευτές και εγκαταστάτες για το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

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Συνεχίζονται οι πληρωμές απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς τους προμηθευτές και εγκαταστάτες του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», στηρίζοντας έμπρακτα την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέσα στον τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) δόσεις πληρωμών (22 Σεπτεμβρίου, 6 Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου 2026), οι οποίες αφορούν 30.219 επιταγές που εξαργυρώθηκαν έως και τον Φεβρουάριο του 2026. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 36,4 εκατ. ευρώ και καταβλήθηκε σε 3.677 προμηθευτές και εγκαταστάτες.

Η διαδικασία πληρωμών συνεχίζεται σταδιακά για το σύνολο των εξαργυρωμένων επιταγών, σύμφωνα με τη χρονική σειρά εξαργύρωσής τους, διασφαλίζοντας σταθερή χρηματοδοτική ροή προς τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών, συμβάλλοντας παράλληλα στην τόνωση της αγοράς και στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης.

Οι πληρωμές καταβάλλονται απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι προμηθευτές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]

36,4 εκατ. ευρώ σε 3.677 προμηθευτές και εγκαταστάτες για το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

https://t.co/7MLBBQXnAq — Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (@YpenGr) October 27, 2026

Προϋπολογισμός 647 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 647.167.031 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, προωθεί ουσιαστικά την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.

Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, ενθαρρύνοντας την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων νέας τεχνολογίας.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πράσινη ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καθαρές και αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για όλους — από τα αστικά κέντρα έως και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας», ανέφερε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβαλλοντος και Ενέργεια.

Στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», εντάσσονται περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά από όλη την Ελλάδα ενω συμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τους ωφελούμενους, «πάνω από 5.000 προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος».