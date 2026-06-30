«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Ξεκινούν οι πληρωμές ύψους 6,29 εκατ. ευρώ

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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι από σήμερα, 30 Ιουνίου 2026, ξεκινούν οι πληρωμές προς τους προμηθευτές για τις εξαργυρωμένες επιταγές του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα». Οι πρώτες εκταμιεύσεις αφορούν περισσότερες από 6.270 επιταγές που εξαργυρώθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025, συνολικού ύψους 6,29 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Η έγκαιρη καταβολή των ποσών στοχεύει να στηρίξει την ρευστότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος και να επιταχύνει την τυπική ολοκλήρωση των εργασιών σε νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο τονίζει ότι η διαδικασία των πληρωμών θα συνεχιστεί σταδιακά, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των εξαργυρώσεων, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των δικαιούχων προμηθευτών.

Τεχνικά/διαδικαστικά σημεία

Οι πληρωμές θα γίνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι προμηθευτές στο πλαίσιο του προγράμματος, χωρίς την ανάγκη νέας υποβολής δικαιολογητικών από πλευράς τους για τα συγκεκριμένα εξαργυρωμένα voucher. Σε περίπτωση αποριών ή εκκρεμοτήτων, οι προμηθευτές μπορούν να απευθυνθούν στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση υποστήριξης που έχει δοθεί από το Υπουργείο.

Αντίκτυπος στην ενεργειακή πολιτική

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης για προώθηση της ενεργειακής αναβάθμισης των νοικοκυριών και μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην υποστήριξη του δικτύου επιχειρήσεων που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες και προϊόντα. Η γρήγορη εκταμίευση των ποσών θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επαγγελματιών και την ομαλή συνέχιση παρόμοιων πολιτικών στο μέλλον.

Για διευκρινίσεις οι προμηθευτές μπορούν να επικοινωνούν μέσω της αποκλειστικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected].