ΥΠΕΝ: «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» – 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται με επιδότηση άνω των 125 εκατ. ευρώ

Green 24.04.2026, 21:26
Με περισσότερους από 37.000 νέους δικαιούχους και συνολικούς πόρους που ξεπερνούν τα 125 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΥΠΕΝ) ενισχύει δυναμικά τη μετάβαση των νοικοκυριών σε πιο σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις.

Μαζική ένταξη στο πρόγραμμα του ΥΠΕΝ

Ειδικότερα, το ΥΠΕΝ προχώρησε στη δημοσίευση του 2ου και 3ου  οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», εντάσσοντας περισσότερους από 37.000 πολίτες από όλη τη χώρα.

Η συνολική μέγιστη επιδότηση (δέσμευση πόρων) για τις νέες αυτές αιτήσεις ανέρχεται πάνω από 125.000.000 ευρώ.

Έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 1.700 νέοι ωφελούμενοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και τη στόχευσή του στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Στόχος η βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη

Η πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ αναδεικνύει τη δέσμευση της Πολιτείας για μια βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, προσφέροντας σε όλους τους πολίτες, από τα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, πρόσβαση σε καθαρές, σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Οδηγίες προς τους δικαιούχους και προθεσμίες

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/

Η καταληκτική ημερομηνία δέσμευσης των επιταγών της 2ης και 3ης  απόφασης υπαγωγής ορίζεται στις 30/05/2026.

