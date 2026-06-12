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«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Εντάσσονται επιπλέον 6.000 νοικοκυριά

Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» υπερβαίνει τα 21,5 εκατ. ευρώ

Green 12.06.2026, 12:25
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«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Εντάσσονται επιπλέον 6.000 νοικοκυριά
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Περισσότεροι από 6.000 νέοι δικαιούχοι από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το οποίο δημοσημοποίησε σήμερα τον 4ου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων.

Η συνολική δαπάνη για το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις υπερβαίνει τα 21,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια αναβάθμισης του οικιακού εξοπλισμού θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

Με τη νέα απόφαση υπαγωγής, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων υπερβαίνει πλέον τις 146.000.

Μέσω του προγράμματος, τα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και το ενεργειακό τους κόστος.

Η ημερομηνία εξαργύρωσης των επιταγών

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος και να προχωρούν στην επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην 4η απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου 2026.

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