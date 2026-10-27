Ναυτιλία: Η επιστροφή του ρωσικού ντίζελ και η νέα δυναμική στο εμπόριο του Ατλαντικού

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Οι τελευταίες εξελίξεις στις ενεργειακές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν ακόμη ένα σημείο καμπής για την αγορά των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, εκτιμά στην εβδομαδιαία ανάλυση του ο ναυλομεσιτικός οίκος xclusiv. Η απόφαση της Ουάσιγκτον να χαλαρώσει προσωρινά τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ ανοίγει τον δρόμο για την αναζωογόνηση των εμπορικών ροών μεταξύ δύο χωρών, των οποίων οι ενεργειακές σχέσεις έχουν περιοριστεί δραστικά από το 2022, προσθέτει.

Το πρώτο φορτίο ντίζελ, περίπου 40.000 μετρικών τόνων, όπως έχει ήδη αναφερθεί αναχώρησε από τις ακτές της Ρωσίας στη Βαλτική Θάλασσα στις 22 Οκτωβρίου. Παράλληλα, η Μόσχα στοχεύει στην αποστολή 300.000 τόνων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και επιπλέον 500.000 τόνων τον Νοέμβριο.

Πέρα από την πολιτική σημασία της εξέλιξης, δημιουργούνται σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου στον Ατλαντικό, τη διαθεσιμότητα πλοίων και την πιθανή αναδιάταξη των καθιερωμένων εμπορικών διαδρομών, επισημαίνει ο ναυλομεσιτικός οίκος xclusiv.

Οι εμπορικές ροές Ρωσίας – ΗΠΑ μετά το 2022

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θαλάσσιο εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει περιοριστεί σημαντικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί ολοκληρωτικά.

Το 2020 και το 2021, οι θαλάσσιες μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία προς τις ΗΠΑ ανέρχονταν σε περίπου 23 εκατ. μετρικούς τόνους ετησίως.

Σύμφωνα με στοιχεία της Signal Ocean, το 2023 οι καταγεγραμμένες μεταφορές διαμορφώθηκαν σε περίπου 1,33 εκατ. τόνους, για να μειωθούν σε 1,06 εκατ. τόνους το 2024, προτού ανακάμψουν στα 1,28 εκατ. τόνους το 2025.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, οι μεταφερόμενες ποσότητες ανήλθαν σε 510.000 τόνους, έναντι 727.000 τόνων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας συρρίκνωση σχεδόν 30%.

Τον Ιούλιο δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταφορά, γεγονός που καταδεικνύει την εξασθένηση της εμπορικής δραστηριότητας πριν από τις τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις.

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η ανακοινωθείσα επανέναρξη των μεταφορών δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως αποκατάσταση ενός εμπορίου που είχε προηγουμένως διακοπεί, αλλά ως πιθανή επέκταση και αναδιάρθρωση υφιστάμενων εμπορικών ροών, ιδιαίτερα όσον αφορά το ντίζελ.

Οι επιπτώσεις στην αγορά των δεξαμενόπλοιων MR

Από ναυτιλιακής πλευράς, οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για την κατηγορία δεξαμενόπλοιων MR (Medium Range).

Το αρχικό φορτίο των 40.000 τόνων βρίσκεται εντός των μεταφορικών δυνατοτήτων ενός δεξαμενόπλοιου MR2, ενώ το προτεινόμενο πρόγραμμα εξαγωγών 500.000 τόνων για τον Νοέμβριο θα μπορούσε θεωρητικά να δημιουργήσει περίπου 10 έως 13 φορτία κατάλληλα για πλοία MR, ανάλογα με το μέγεθος κάθε αποστολής.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, για τον xclusiv, είναι ότι οι μεταφορές από τους ρωσικούς τερματικούς σταθμούς της Βαλτικής προς την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών θα δημιουργούσαν πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται ήδη από σημαντική μεταβλητότητα.

Πάντως, το πραγματικό όφελος θα εξαρτηθεί από το εάν οι συγκεκριμένες μεταφορές αντιπροσωπεύουν πράγματι πρόσθετη ζήτηση ή εάν απλώς αντικαθιστούν ποσότητες ντίζελ που σήμερα προέρχονται από τη Βορειοδυτική Ευρώπη, τον Καναδά και τη Νότια Κορέα.

Στη δεύτερη περίπτωση, ακόμη και η ανακατανομή υφιστάμενων φορτίων θα μπορούσε να μεταβάλει τη γεωγραφική κατανομή των διαθέσιμων πλοίων και τις διαφορές των ναύλων μεταξύ επιμέρους περιφερειακών αγορών.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ clean και dirty tankers

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για τον ναυλομεσιτικό οίκο, είναι ο σημερινός ανταγωνισμός μεταξύ των αγορών δεξαμενόπλοιων μεταφοράς καθαρών και ακάθαρτων φορτίων πετρελαίου (clean και dirty tankers).

Καθώς οι αποδόσεις των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου παραμένουν εξαιρετικά ελκυστικές, αρκετά πλοία κατηγορίας LR έχουν στραφεί στη μεταφορά αργού, περιορίζοντας την πραγματική διαθεσιμότητα χωρητικότητας για τη μεταφορά διυλισμένων προϊόντων.

Η επιστροφή αυτών των πλοίων στην αγορά καθαρών φορτίων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ούτε αποτελεί απλή διαδικασία, καθώς ο καθαρισμός των δεξαμενών και η απαραίτητη προετοιμασία απαιτούν πρόσθετο χρόνο και συνεπάγονται επιπλέον κόστος.

Κατά συνέπεια, η επανεκκίνηση των μεταφορών ρωσικού ντίζελ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για τους πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων MR, ειδικά εάν η αυξημένη ζήτηση στον Ατλαντικό συμπέσει με περιορισμένη συμμετοχή των πλοίων LR στην αγορά καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων.

Αβεβαιότητα για τη δυνατότητα εξαγωγών της Ρωσίας

Παρά τα παραπάνω, η δυνατότητα της Ρωσίας να παραδώσει τις ποσότητες που έχει ανακοινώσει παραμένει αβέβαιη, υπογραμμίζει στην ανάλυση του ο xclusiv.

Οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων έχουν περιορίσει την παραγωγική και εξαγωγική ικανότητα της χώρας, ενώ οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η ίδια η Μόσχα στις εξαγωγές ντίζελ υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδει στη διασφάλιση της εγχώριας επάρκειας.

Μια νέα εμπορική διαδρομή στον Ατλαντικό;

Τελικά, η σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας υπερβαίνει τα αρχικά φορτία που πρόκειται να μεταφερθούν.

Με τις τιμές του gasoil να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τις γεωπολιτικές αναταράξεις να συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν τις ενεργειακές ροές, ακόμη και σχετικά περιορισμένες αλλαγές στην εμπορική πολιτική μπορούν να επηρεάσουν την απασχόληση των πλοίων και το κλίμα στην αγορά ναύλων.

Για τους πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, το βασικό ερώτημα είναι εάν αυτή η επανέναρξη των συναλλαγών θα εξελιχθεί σε μια σταθερή και διαρκή εμπορική διαδρομή στον Ατλαντικό.

Εφόσον η ρωσική εξαγωγική ικανότητα ανακάμψει, ενώ τα δεξαμενόπλοια LR εξακολουθήσουν να προσελκύονται από την αγορά μεταφοράς αργού πετρελαίου, τα πλοία MR θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε σημαντικούς ωφελημένους μιας ακόμη γεωπολιτικής αναδιάταξης του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαϊκών προϊόντων.