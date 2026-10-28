Αμπάνι: Άνοδος 21% με την ιστορική εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Ινδίας

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Άνοδο 21% λίγο μετά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους σημείωσαν οι μετοχές της Jio Platforms, της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης του Ινδού δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι, σε μια εισαγωγή που αποτελεί τη μεγαλύτερη στην ιστορία του ινδικού χρηματιστηρίου. Η εταιρεία άντλησε 3,2 δισ. δολάρια, με την αποτίμησή της να διαμορφώνεται στα 108 δισ. δολάρια.

Η ισχυρή ζήτηση για τη δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) προσέφερε θετική εξέλιξη σε μια δύσκολη περίοδο για την ινδική αγορά. Οι συνολικές προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 78 δισ. δολάρια, αντανακλώντας το ενδιαφέρον για τον τηλεπικοινωνιακό και ψηφιακό κλάδο της χώρας.

Επτά χρόνια προετοιμασίας

Η εισαγωγή της Jio Platforms στο χρηματιστήριο ολοκληρώνει μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια, όταν ο Αμπάνι εξέφρασε για πρώτη φορά την πρόθεσή του να εισαγάγει την επιχείρηση στο χρηματιστήριο. Η Jio έχει περισσότερους από 530 εκατομμύρια συνδρομητές, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως.

Στην εταιρεία έχουν επενδύσει μεγάλοι διεθνείς όμιλοι, μεταξύ των οποίων η Google, η Meta και η KKR. Την προετοιμασία της εισαγωγής ανέλαβε σε μεγάλο βαθμό ο μεγαλύτερος γιος του Μουκές Αμπάνι, Ακάς Αμπάνι, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Jio Platforms.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες στην ινδική χρηματιστηριακή αγορά είναι πιεσμένες. Ο δείκτης Nifty 50 είχε υποχωρήσει κατά 14% από την αρχή του 2026, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επιβαρύνει την οικονομία της χώρας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Χαμηλότερη αποτίμηση από τον αρχικό στόχο

Η Jio είχε μειώσει το καλοκαίρι τον στόχο αποτίμησής της από τα 150 δισ. δολάρια στα 108 δισ. δολάρια. Παρά τη σημαντική αναθεώρηση, η υποδοχή της μετοχής στην αγορά ήταν θετική, ενώ η ζήτηση για την προσφορά ξεπέρασε κατά πολύ το ποσό που ήταν διαθέσιμο.

Η επιτυχία της εισαγωγής έχει ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο Reliance του Αμπάνι, καθώς αποτελεί την πρώτη δημόσια προσφορά μετοχών του ομίλου εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Παράλληλα, λειτουργεί ως ένδειξη της διάθεσης των επενδυτών να τοποθετηθούν σε μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών υπηρεσιών, ακόμη και σε ένα ασταθές χρηματιστηριακό περιβάλλον.

Η πορεία της Jio μετά την εισαγωγή θα δείξει αν η αρχική άνοδος μπορεί να διατηρηθεί και αν η εταιρεία θα καταφέρει να δικαιολογήσει την αποτίμησή της μέσω της μελλοντικής ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών δραστηριοτήτων της.