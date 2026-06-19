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Ινδία: Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του μεγιστάνα Αμπάνι οδεύει προς IPO

Η Jio Platforms του Αμπάνι αναμένεται να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές μετοχών που θα πραγματοποιηθούν στην Ινδία

World 19.06.2026, 20:31
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Ινδία: Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του μεγιστάνα Αμπάνι οδεύει προς IPO
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Η Jio Platforms του Ινδού δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι, που είναι ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών της Ινδίας, κατέθεσε την Παρασκευή το προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO).

Η Jio Platforms είναι ιδιοκτήτρια της Reliance Jio Infocomm, η οποία διαθέτει πάνω από 526,94 εκατομμύρια συνδρομητές στην Ινδία.

Σύμφωνα με την υποβολή στο χρηματιστήριο, στο πλαίσιο της IPO η εταιρεία θα εκδώσει έως και 270 εκατομμύρια μετοχές. Η Jio Platforms ανέφερε στο προσχέδιο του ενημερωτικού δελτίου της ότι τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους της θυγατρικής της εταιρείας, Reliance Jio Infocomm, η οποία είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ασύρματων υπηρεσιών στην Ινδία.

«Η προτεινόμενη εισαγωγή της Jio στο χρηματιστήριο θα αποδείξει στον κόσμο ότι η Ινδία μπορεί να δημιουργήσει εταιρείες τεχνολογίας παγκόσμιας κλίμακας, παγκόσμιας ικανότητας και παγκόσμιας αξίας», δήλωσε ο Μουκές Αμπάνι κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Reliance Industries την Παρασκευή.

Στη Jio Platforms, η εμβληματική εταιρεία του Αμπάνι, Reliance Industries, κατέχει μερίδιο άνω του 66%. Η Google International κατέχει το 7,7%, ενώ η Meta Platforms κατέχει σχεδόν το 10%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η Jio Platforms είναι ιδιοκτήτρια της Reliance Jio Infocomm, η οποία διαθέτει πάνω από 526,94 εκατομμύρια συνδρομητές στην Ινδία. Αυτό αντιστοιχεί σε μερίδιο σχεδόν 50% της αγοράς ενσύρματου και ασύρματου διαδικτύου στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών της Ινδίας.

Η Bharti Airtel, ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με μερίδιο αγοράς σχεδόν 35%, είναι επίσης η τρίτη πιο αξιόλογη εταιρεία της χώρας με κεφαλαιοποίηση άνω των 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η μετοχή της διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη άνω των 42 φορές.

Επιδείνωση επενδυτικού κλίματος στην Ινδία λόγω του πολέμου

Στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων πέρυσι, ο Ambani είχε ανακοινώσει ότι η εταιρεία θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο πριν από τα μέσα του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, η έναρξη του πολέμου στο Ιράν έχει καθυστερήσει πολλές μεγάλες δημόσιες προσφορές (IPO) στη χώρα, καθώς το επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε.

Η ινδική χρηματιστηριακή αγορά υπολείπεται των αντίστοιχων παγκόσμιων αγορών μέχρι στιγμής το 2026, σημειώνοντας πτώση άνω του 9%. Έχασε τη θέση της ως πέμπτη μεγαλύτερη αγορά από την Ταϊβάν και, στη συνέχεια, έπεσε κάτω από τη Νότια Κορέα.

Η Ινδία θεωρείται μια αγορά αντίθετη προς την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς σημαντικές επενδύσεις στον τομέα αυτό, ο οποίος έχει τραβήξει την προσοχή των παγκόσμιων επενδυτών. Οι οικονομικές προκλήσεις που προέκυψαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μείωσαν περαιτέρω το ενδιαφέρον των επενδυτών από την Ινδία.

Ωστόσο, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται προς την ειρήνη, διαφαίνονται σημάδια ανάκαμψης. Την Πέμπτη, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο της Ινδίας, το National Stock Exchange (NSE), υπέβαλε τα έγγραφα για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) του.

Τόσο η Jio Platforms όσο και το NSE αναμένεται να συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων δημόσιων εγγραφών που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην ινδική αγορά. Η δημόσια εγγραφή της Hyundai Motor India ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024 κατέχει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή της χώρας μέχρι σήμερα.

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