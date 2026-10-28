Unilever: Αναθεωρεί ανοδικά τον ετήσιο όγκο πωλήσεων – Σχέδια για ανατιμήσεις – Το ταμείο του γ’ 3μήνου

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Αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την ετήσια αύξηση του όγκου πωλήσεων η Unilever, καθώς οι τομείς προϊόντων ομορφιάς, προσωπικής φροντίδας και οικιακής χρήσης συνέβαλαν στην υπέρβαση των εκτιμήσεων για τις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου, παρά την υστέρηση του κλάδου των τροφίμων και τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν στο κόστος παραγωγής.

Παράλληλα, η εταιρεία αναμένει ότι οι αυξήσεις των τιμών θα ενταθούν κατά το τέταρτο τρίμηνο και το επόμενο έτος, ευθυγραμμιζόμενη με άλλους κατασκευαστές καταναλωτικών αγαθών που έχουν δηλώσει ότι θα μετακυλήσουν στους πελάτες την κατακόρυφη αύξηση του κόστους που συνδέεται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Σημειώνεται ότι άλλες μεγάλες εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestle και Reckitt έχουν επισημάνει τον κίνδυνο περαιτέρω αυξήσεων στις τιμές το επόμενο έτος προκειμένου να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Οι τιμές αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και κατά τους πρώτους μήνες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έκτοτε, οι αγοραστές που στράφηκαν σε φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Τώρα οι εταιρείες αυτές οδηγούνται εκ νέου σε αυξήσεις τιμών για να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους των μετόχων.

«Αναμένουμε σίγουρα ότι η τιμολόγηση το 2027 θα είναι υψηλότερη από εκείνη του μέσου όρου του 2026», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Fernando Fernandez. «Τώρα που έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με αυτό (το περιβάλλον κόστους), επιταχύνουμε την τιμολόγηση».

Η μετοχή κατέγραψε πτώση 3,4% στις πρόωρες χρηματιστηριακές συναλλαγές, ωστόσο οι αναλυτές εμφανίστηκαν σε μεγάλο βαθμό θετικοί για τα αποτελέσματα.

Η στρατηγική της Unilever…

Αξιοσημείωτη είναι η δήλωση του Jack Martin διαχειριστή χαρτοφυλακίου στην Oberon Investments, η οποία αποτελεί μέτοχο της Unilever, στο Reuters για την στρατηγική της εταιρείας αναφορικά με τις ανατιμήσεις.

«Δεδομένου του μείγματος που παρατηρήσαμε μεταξύ τιμολόγησης και όγκου πωλήσεων, οι αυξήσεις στις τιμές δεν με ανησυχούν», ανέφερε ο ίδιος.

«Η ικανότητα μετακύλισης του πληθωριστικού κόστους στους πελάτες χωρίς να επηρεάζονται υπέρμετρα οι όγκοι είναι ακριβώς αυτό που προσδοκά κανείς από μια ορθά διοικούμενη εταιρεία καταναλωτικών αγαθών πρώτης ανάγκης», πρόσθεσε.

…και οι προσδοκίες για το 2026

Η Unilever ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων ύψους 5,2% για το τρίμηνο, ξεπερνώντας το 4,8% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητες τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πωλήσεις και το περιθώριο κέρδους του 2026, ενώ δήλωσε ότι αναμένει υποκείμενη αύξηση πωλήσεων περίπου 5% στο δεύτερο μισό του 2026.

Προβλέπει επίσης αύξηση του υποκείμενου όγκου πωλήσεων κατά τουλάχιστον 3% για ολόκληρο το 2026 και αύξηση των υποκείμενων πωλήσεων κατά περίπου 5% το δεύτερο εξάμηνο.

Μοχλοί ανάπτυξης Ασία και Λατινική Αμερική

«Οι αναδυόμενες αγορές αποτέλεσαν και πάλι τον βασικό μοχλό, με διευρυμένη ανάπτυξη σε όλες τις αγορές, με οδηγό την Ινδία και συνεχιζόμενη δυναμική στη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία», ανέφερε σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Fernandez, ο οποίος διορίστηκε πέρυσι.

Οι επιδόσεις στις αναπτυγμένες αγορές ήταν ασθενέστερες, αντανακλώντας τις δυσκολότερες συγκρίσεις με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και τα ηπιότερα αποτελέσματα στον κλάδο των Τροφίμων. Οι όγκοι πωλήσεων του τρίτου τριμήνου ήταν υψηλότεροι από πέρυσι, αλλά έχουν επιβραδυνθεί από το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, δεχόμενοι πιέσεις από τον τομέα των Τροφίμων.

«Αγκάθι» τα τρόφιμα;

«Η πραγματικότητα είναι ότι η Unilever (και κατ’ επέκταση οι μέτοχοί της) εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της μια δραστηριότητα τροφίμων η οποία λειτουργεί ανασχετικά για τις συνολικές επιδόσεις του ομίλου», δήλωσε ο αναλυτής της RBC, James Edwardes Jones.

«Παρόλα αυτά, αυτό ήταν ένα ακόμη καλό τρίμηνο για τη Unilever, με την αύξηση του όγκου να συνεχίζει να οδηγεί τις επιδόσεις».