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Unilever: Εξετάζει εξαγορά της Thorne έναντι 4 δισ. δολαρίων για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά συμπληρωμάτων

Η Unilever εξετάζει την εξαγορά της αμερικανικής Thorne, επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιό της στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της υγείας και της ευεξίας

Business 26.06.2026, 20:29
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Unilever: Εξετάζει εξαγορά της Thorne έναντι 4 δισ. δολαρίων για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά συμπληρωμάτων
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Μια ακόμη μεγάλη κίνηση στον χώρο της υγείας και των συμπληρωμάτων διατροφής φαίνεται να βρίσκεται στα σκαριά, καθώς ο ανταγωνισμός για την απόκτηση ισχυρών brands εντείνεται.

Μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό που ακολούθησε τον διαχωρισμό της δραστηριότητας τροφίμων, η βρετανική Unilever στρέφει το ενδιαφέρον της σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους παίκτες της αμερικανικής αγοράς συμπληρωμάτων, επιδιώκοντας να επιταχύνει την ανάπτυξή της σε μια κατηγορία με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Στο μικροσκόπιο της Unilever η Thorne

Η Unilever εξετάζει την υποβολή προσφοράς για την εξαγορά της Thorne, εταιρείας παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής, η οποία αποτιμάται έως και στα 4 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, δεν είναι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος, καθώς αρκετοί ακόμη επενδυτές και όμιλοι καταναλωτικών αγαθών συμμετέχουν στη διαδικασία για την απόκτησή της.

Η Thorne, με έδρα τη Νότια Καρολίνα και ιστορία που ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 1984, διαθέτει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες προϊόντα όπως μαγνήσιο, ωμέγα-3 και άλλα συμπληρώματα διατροφής. Για το 2026 εκτιμάται ότι θα καταγράψει έσοδα περίπου 650 εκατ. δολαρίων.

Η μεγάλη υπεραξία της επένδυσης

Η εταιρεία ανήκει σήμερα στο επενδυτικό fund L Catterton, το οποίο υποστηρίζεται από τον όμιλο πολυτελών ειδών LVMH. Το fund απέκτησε τη Thorne το 2023 μέσω συμφωνίας ύψους 680 εκατ. δολαρίων, μετά την αποχώρησή της από το χρηματιστήριο Nasdaq.

Εάν επιτευχθεί αποτίμηση 4 δισ. δολαρίων, η απόδοση της επένδυσης θα είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δημοσιευθεί από το CNBC, τα ετήσια έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν με σύνθετο ετήσιο ρυθμό άνω του 30% υπό την ιδιοκτησία της L Catterton.

Στρατηγική στροφή στην υγεία και την ευεξία

Η πιθανή εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου της Unilever, Fernando Fernandez, ο οποίος επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του ομίλου σε ταχέως αναπτυσσόμενες κατηγορίες όπως η ομορφιά, η ευεξία και η προληπτική φροντίδα της υγείας.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει δυναμικά στον συγκεκριμένο τομέα, αποκτώντας μεταξύ άλλων τη Liquid IV, τη Nutrafol, αλλά και τις μάρκες βιταμινών Olly, SmartyPants και Grüns. Οι πωλήσεις της μονάδας wellbeing κατέγραψαν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης μέσα στο 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου.

Παράλληλα, η Thorne έχει επενδύσει σημαντικά στη δημιουργία επιστημονικού προφίλ, συνεργαζόμενη με αθλητικούς οργανισμούς και επαγγελματικές ομάδες, προσελκύοντας κυρίως νεότερες ηλικίες καταναλωτών.

Τα μαθήματα από προηγούμενες εξαγορές

Ωστόσο, η Unilever έχει δεχθεί στο παρελθόν έντονη κριτική για ορισμένες ακριβές εξαγορές που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Dollar Shave Club, η οποία αγοράστηκε έναντι 1 δισ. δολαρίων το 2016, αλλά πωλήθηκε το 2023, καθώς δεν ενσωματώθηκε επιτυχώς στον όμιλο. Αντίστοιχη ήταν και η πορεία της Graze, η οποία παρέμεινε ζημιογόνος καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας της στην Unilever.

Παρά τις προκλήσεις, η αγορά της υγείας και της ευεξίας εξακολουθεί να εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με άλλες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, ενώ προσφέρει σημαντικά υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας από τα τρόφιμα και τα προϊόντα οικιακής φροντίδας.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν με επιφυλακτικότητα τις στρατηγικές κινήσεις της Unilever, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τον συνδυασμό της δραστηριότητας τροφίμων με την αμερικανική McCormick, εξέλιξη που είχε οδηγήσει τη μετοχή της σε πτώση 7%, λόγω ανησυχιών για τον αυξημένο δανεισμό του νέου σχήματος.

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